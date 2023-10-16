Графіки відключення світла можуть бути застосовані, якщо в енергосистемі буде дефіцит потужностей або ж атаки російських військових спричинять руйнування енергетичної інфраструктури. У яких областях вже є оновлені графіки відключення світла – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Графіки відключень у Києві, Дніпрі та Одещині

ДТЕК розробив графіки відключень світла для мешканців Києва та області, а також Одещини та Дніпропетровщини. Повідомляється, що графіки будуть на сайті протягом року й застосовуватимуться лише в разі виникнення потреби.

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Відключення можуть розпочатися з двох причин:

генерація електроенергії не буде в змозі покрити потреби у струмі;

енергетичні об'єкти вийдуть з ладу через обстріли.

Графіки відключень у Києві та області

У Київській області графік вимкнення електроенергії передбачає дві години знеструмлення, чотири години можливих відключень та дві години зі світлом.



Графіки відключень у Києві та області / Фото ДТЕК

Енергетики не виключають, що в Києві світла не буде чотири години, потім буде три години можливих відключень, і лише дві години гарантовано будуть зі світлом.

Графіки вимкнень світла у Дніпрі

У Дніпрі можливий графік відключення електрики чотири на вісім – місцеві жителі будуть чотири години зі світлом і стільки ж триватимуть відключення.



Графіки вимкнень світла у Дніпрі / Фото ДТЕК

Графіки відключення електроенергії на Одещині

На Одещині графік відключень електроенергії передбачає три години знеструмлення, три години з можливим відключенням світла, три години з електроенергією.



Графіки відключення електроенергії на Одещині / Фото ДТЕК

Графіки відключень у Львові та області

Львівобленерго 1 жовтня 2023 року оновило графіки відключень для Львівської області.

Енергетики наголосили, що стабілізація в енергосистемі України дозволяє певний час не запроваджувати графіки відключень, оскільки дефіцит потужності відсутній.

Всього у Львові та області є 6 груп відключень світла.

Дізнатися свою групу відключення можна за цим посиланням.

Графіки відключень світла у Львові та області / Фото Львівобленерго

У Полтаві діятимуть 6 черг

У Полтаваобленерго розробили новий графік погодинного відключення світла, який складається з 6 черг, містить назви населених пунктів, вулиць, номер будинків.

Після отримання інформації щодо лімітів споживання на наступну добу буде визначатися графік, згідно з яким будуть відбуватися відключення. Залежно від доведеного ліміту, буде визначатися, скільки черг одночасно буде вимкнено.

Наприклад, якщо впродовж доби споживана потужність буде збільшуватися або Укренерго зменшить ліміт споживання потужності, то для дотримання ліміту споживання потужності необхідно збільшувати кількість одночасно застосованих черг і, відповідно, тривалість припинення електропостачання споживачів теж збільшиться.

Водночас максимальна кількість черг, відключених одночасно, не може перевищувати чотирьох.

Переглянути графік погодинного відключення електроенергії в Полтаві можна тут.

Графіки відключень у Тернополі та області

У Тернополі та області оновили графік погодинного відключення електричної енергії, який складається з шести груп. Дізнатися свою групу можна за цим посиланням.

Графік передбачає вимкнення електроенергії на три години та можливе вимкнення ще на три години. Крім того, графік розділений по днях:

Понеділок, четвер, неділя;

вівторок, п'ятниця;

середа, субота.

Графіки відключень у Тернополі та області / Фото Тернопільобленерго

Графіки відключень у Закарпатській області

У Закарпаттяобленерго актуалізували інформацію щодо годин відключення електроенергії в регіоні. Наразі графіки погодинних відключень не були застосовані.

Всього у Закарпатській області сформовано 6 черг. Дізнатися свою чергу відключення електроенергії можна за цим посиланням.

Нові графіки на Хмельниччині

У вересні на сайті Хмельницькобленерго було опубліковано оновлені файли зіставлення адрес та черг погодинних відключень. З їх допомогою споживачі можуть визначити до якої черги відносяться певні оселі, будівлі, офіси.

Безпосереднє застосування погодинних відключень, режими відключень (цілодобово або у певні години) залежать від стану об’єднаної енергосистеми України, погодних умов, рівня споживання електроенергії тощо.

Наразі погодинні відключення не застосовуються.

У Хмельницькобленерго обіцяють, що якщо погодинні відключення будуть запроваджуватися, то споживачів оперативно повідомлять щодо конкретних годин відключення та порядку відключення черг, оскільки це залежить від розпоряджень Укренерго та дозволених величин навантаження.

Зверніть увагу. Інформацію щодо графіків відключень світла в інших регіонах можна буде знайти на сайтах обленерго, коли відбудеться оновлення даних. Сайт 24 Каналу також постарається якнайшвидше оновити інформацію.

У Міненерго пояснили, чи будуть вводити графіки відключення світла

Міністерство енергетики повідомляє, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Обмежень електропостачання наразі не передбачається у жодній з областей країни.

Відключення можливі винятково у разі масованих ворожих обстрілів і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання. А також технологічних порушень та у разі несприятливих погодних умов.

Повідомляється, що енергетики активно готують енергетичну систему до опалювального сезону.



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