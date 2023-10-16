Графики отключения света могут быть применены, если в энергосистеме будет дефицит мощностей, или же атаки российских военных повлекут за собой разрушение энергетической инфраструктуры. В каких областях уже обновлены графики отключения света – читайте в материале 24 Канала.

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Графики отключений в Киеве, Днепре и Одесской области

ДТЭК разработал графики отключения света для жителей Киева и области, а также Одесчины и Днепропетровщины. Сообщается, что графики будут на сайте в течение года и будут применяться только в случае необходимости.

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Отключения могут начаться по двум причинам:

генерация электроэнергии не сможет покрыть потребности в токе;

энергетические объекты выйдут из строя из-за обстрелов.

Графики отключений в Киеве и области

В Киевской области график отключения электроэнергии предусматривает два часа обесточивания, четыре часа возможных отключений и два часа со светом.



Графики отключений в Киеве и области / Фото ДТЭК

Энергетики не исключают, что в Киеве света не будет четыре часа, потом будет три часа возможных отключений, и только два часа гарантированно будут со светом.

Графики отключения света в Днепре

В Днепре возможен график отключения электричества четыре на восемь – местные жители будут четыре часа со светом и столько же будут продолжаться отключения.



Графики отключения света в Днепре / Фото ДТЭК

Графики отключения электроэнергии в Одесской области

В Одесской области график отключений электроэнергии предусматривает три часа обесточивания, три часа с возможным отключением света, три часа с электроэнергией.



Графики отключения электроэнергии в Одесской области / Фото ДТЭК

Графики отключений во Львове и области

Львовоблэнерго 1 октября 2023 года обновило графики отключений для Львовской области.

Энергетики подчеркнули, что стабилизация в энергосистеме Украины позволяет определенное время не вводить графики отключений, поскольку дефицит мощности отсутствует.

Всего во Львове и области есть 6 групп отключений света.

Узнать свою группу отключения можно по этой ссылке.

Графики отключений света во Львове и области / Фото Львовобленерго

В Полтаве будут действовать 6 очередей

В Полтаваоблэнерго разработали новый график почасового отключения света, состоящий из 6 очередей, содержащий названия населенных пунктов, улиц, номер домов.

После получения информации о лимитах потребления на следующие сутки будет определяться график, согласно которому будут происходить отключения. В зависимости от доведенного лимита будет определяться, сколько очередей одновременно будет выключено.

К примеру, если в течение суток потребляемая мощность будет увеличиваться или Укрэнерго уменьшит лимит потребления мощности, то для соблюдения лимита потребления мощности необходимо увеличивать количество одновременно применяемых очередей и соответственно, продолжительность прекращения электроснабжения потребителей тоже увеличится.

В то же время максимальное количество очередей, отключенных одновременно, не может превышать четырех.

Просмотреть график почасового отключения электроэнергии в Полтаве можно здесь.

Графики отключений в Тернополе и области

В Тернополе и области обновили график почасового отключения электрической энергии, состоящий из шести групп. Узнать свою группу можно по этой ссылке.

График предусматривает отключение электроэнергии на три часа и возможное отключение еще на три часа. Кроме того, график разделен по дням:

понедельник, четверг, воскресенье;

вторник, пятница;

среда, суббота.

Графики отключений в Тернополе и области / Фото Тернопольоблэнерго

Графики отключений в Закарпатской области

В Закарпатьеоблэнерго актуализировали информацию о часах отключения электроэнергии в регионе. Пока графики почасовых отключений не были применены.

Всего в Закарпатской области сформировано 6 очередей. Узнать свою очередь отключения электроэнергии можно по этой ссылке.

Новые графики в Хмельницкой области

В сентябре на сайте Хмельницкоблэнерго были опубликованы обновленные файлы сопоставления адресов и очередей почасовых отключений. С их помощью потребители могут определить к какой очереди относятся определенные дома, здания, офисы.

Непосредственное применение почасовых отключений, режимы отключений (круглосуточно или в определенные часы) зависят от состояния объединенной энергосистемы Украины, погодных условий, уровня потребления электроэнергии.

В настоящее время почасовые отключения не применяются.

В Хмельницкоблэнерго обещают, что если почасовые отключения будут вводиться, то потребителям оперативно сообщат о конкретных часах отключения и порядке отключения очередей, поскольку это зависит от распоряжений Укрэнерго и разрешенных величин нагрузки.

Обратите внимание. Информацию о графиках отключения света в других регионах можно будет найти на сайтах облэнерго, когда состоится обновление данных. Сайт 24 Канала также постарается как можно быстрее обновить информацию.

В Минэнерго объяснили, будут ли вводить графики отключения света

Министерство энергетики сообщает, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

Ограничений электроснабжения сейчас не предусматривается ни в одной из областей страны.

Отключения возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов и, как следствие, повреждений энергетического оборудования. А также технологических нарушений и в случае неблагоприятных погодных условий.

Сообщается, что энергетики активно готовят энергетическую систему к отопительному сезону.



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