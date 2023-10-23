У пресслужбі компанії повідомили, що пошкодження стосуються лише обладнання. Минулось без жертв та постраждалих.

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Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків.

В умовах атак ворога ДТЕК продовжуємо робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми. Компанія синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго",

— зазначили там.

В ОП відреагували на атаку

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував сьогоднішню атаку ворога, наголосивши, що Україна продовжує зміцнювати систему протиповітряної оборони.

Росіяни не відійдуть від тактики енергетичного терору. Вони сподіваються, що зможуть зламати нас з повітря. Ми ж з партнерами зміцнюємо нашу ППО і ПРО,

– зазначив Єрмак.

Очільник ОП наголосив, що "краща відповідь на дії росіян – вивчення їх ударних можливостей", а також санкції проти військово-промислового комплексу ворога.

Відповідь буде

Зокрема, Єрмак зазначив, що важливою у цьому контексті є робота із союзниками для обмеження постачання ворогу критичних компонентів. Крім того, він зацікавив користувачів, перераховуючи важливі аспекти протидії ворогу. Так, у кінці списку він поставив три крапки і додав емоджі. Не уточнивши, що вони означають.

Краща відповідь на дії росіян – вивчення їх ударних можливостей, санкції проти ВПК і робота з союзниками для обмеження постачання ворогу критичних компонентів, виробництво власних систем ППО, а також …,

– написав Єрмак.

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