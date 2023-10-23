В пресс-службе компании сообщили, что повреждения касаются только оборудования. Обошлось без жертв и пострадавших.

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После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации последствий.

В условиях атак врага ДТЭК продолжаем делать все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы. Компания синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго",

– отметили там.

В ОП отреагировали на атаку

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал сегодняшнюю атаку врага, подчеркнув, что Украина продолжает укреплять систему противовоздушной обороны.

Россияне не уйдут от тактики энергетического террора. Они надеются, что смогут сломить нас с воздуха. Мы же с партнерами укрепляем наше ПВО и ПРО,

– отметил Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что "лучший ответ на действия россиян – изучение их ударных возможностей", а также санкции против военно-промышленного комплекса врага.

Ответ будет

В частности, Ермак отметил, что важна в этом контексте работа с союзниками для ограничения поставки врагу критических компонентов. Кроме того, он заинтересовал пользователей, перечисляя важные аспекты противодействия врагу. Так в конце списка он поставил три точки и прибавил эмоджи. Не уточнив, что они означают.

Лучший ответ на действия россиян – изучение их ударных возможностей, санкции против ВПК и работа с союзниками для ограничения поставок врагу критических компонентов, производство собственных систем ПВО, а также …

– написал Ермак.

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