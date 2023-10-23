В общем враг направил все цели на Юг. Все, что известно о массированной атаке по Украине 23 октября, – расскажет 24 Канал.

Важно Уничтожены 14 БпЛА и ракета: в Воздушных силах уточнили результативность ВСУ во время ночной атаки

Россия атаковала Одесчину

Враг направил дроны-камикадзе из крымского мыса Чауда по припортовой инфраструктуре Одесчины. Заходили на удар они преимущественно с моря, где их встретили подразделения противовоздушной обороны. В итоге 9 БаЛА были сбиты в Одесской области.

Обломками сбитого дрона была повреждена крыша складского здания объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Пожар оперативно потушили. К счастью, люди не пострадали.

В Винницкой области уничтожили БпЛА

Украинские защитники сообщили, что один беспилотник был успешно уничтожен в Винницкой области.

В Хмельницкой области слышали взрывы

В ОВА сообщили, что на Хмельнитчине работали силы ПВО. По состоянию на данный момент сведений о пострадавших или повреждениях имущества нет.

Что говорят в Воздушных силах

Оккупанты атаковали "Шахедами", управляемой ракетой Х-59 и беспилотником неустановленного типа. Дронами-камикадзе враг атаковал с юга (мыс Чауда, Крым), направил их по разным направлениям – южные, восточные и центральные регионы Украины.

Ракета Х-59 применена из самолета Су-34 из воздушного пространства ТОТ Запорожской области, а беспилотник не установленного типа, вероятно, был запущен с северной границы.

В итоге все воздушные цели были уничтожены:

13 БПЛА "Shahed-136/131",

1 управляемую авиационную ракету Х-59,

1 ударный БпЛА (тип не установлен).

Атака врага по Киевщине

В воздушном пространстве Киевской области фиксировали БПЛА. Воздушная тревога длилась более 2 часов. По вражеским целям работали силы противовоздушной обороны.

На территории области попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Информация о пострадавших и падении обломков не поступала.

Над Днепропетровщиной сбили ракету

На утро наши воздушные силы сбили ракету. Военные из ПвК "Восход" уничтожили ее над Синельниковским районом области.

Оккупанты атаковали Донетчину

Поздним вечером российские военные атаковали объект инфраструктуры. В течение нескольких часов подразделения ГСЧС ликвидировали возникший пожар.

Россия ударила по Херсонщине

На протяжении ночи российские военные атаковали Бериславский и Херсонский районы. По селам Тягинка, Приднепровское и Никольское было выпущено 14 авиабомб. В результате атаки один человек получил ранения. Также под обстрел попало село Кизомыс.

Обстрел Сумской области

Ночью оккупанты провели минометные обстрелы населенных пунктов Зноб-Новгородское и Старая Гута в Шосткинском районе. Поврежден частный дом. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Россия обстреляла одну из теплоэлектростанций ДТЭК

Поздним вечером в результате обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий.