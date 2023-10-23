В общем враг направил все цели на Юг. Все, что известно о массированной атаке по Украине 23 октября, – расскажет 24 Канал.

Важно Уничтожены 14 БпЛА и ракета: в Воздушных силах уточнили результативность ВСУ во время ночной атаки

Враг направил дроны-камикадзе из крымского мыса Чауда по припортовой инфраструктуре Одесчины. Заходили на удар они преимущественно с моря, где их встретили подразделения противовоздушной обороны. В итоге 9 БаЛА были сбиты в Одесской области.

Обломками сбитого дрона была повреждена крыша складского здания объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Пожар оперативно потушили. К счастью, люди не пострадали.

Украинские защитники сообщили, что один беспилотник был успешно уничтожен в Винницкой области.

В ОВА сообщили, что на Хмельнитчине работали силы ПВО. По состоянию на данный момент сведений о пострадавших или повреждениях имущества нет.

Оккупанты атаковали "Шахедами", управляемой ракетой Х-59 и беспилотником неустановленного типа. Дронами-камикадзе враг атаковал с юга (мыс Чауда, Крым), направил их по разным направлениям – южные, восточные и центральные регионы Украины.

Ракета Х-59 применена из самолета Су-34 из воздушного пространства ТОТ Запорожской области, а беспилотник не установленного типа, вероятно, был запущен с северной границы.

В итоге все воздушные цели были уничтожены:

  • 13 БПЛА "Shahed-136/131",
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59,
  • 1 ударный БпЛА (тип не установлен).

В воздушном пространстве Киевской области фиксировали БПЛА. Воздушная тревога длилась более 2 часов. По вражеским целям работали силы противовоздушной обороны.

На территории области попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Информация о пострадавших и падении обломков не поступала.

На утро наши воздушные силы сбили ракету. Военные из ПвК "Восход" уничтожили ее над Синельниковским районом области.

Поздним вечером российские военные атаковали объект инфраструктуры. В течение нескольких часов подразделения ГСЧС ликвидировали возникший пожар.

На протяжении ночи российские военные атаковали Бериславский и Херсонский районы. По селам Тягинка, Приднепровское и Никольское было выпущено 14 авиабомб. В результате атаки один человек получил ранения. Также под обстрел попало село Кизомыс.

Ночью оккупанты провели минометные обстрелы населенных пунктов Зноб-Новгородское и Старая Гута в Шосткинском районе. Поврежден частный дом. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Поздним вечером в результате обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий.