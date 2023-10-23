Однако наши силы ПВО отработали отлично. Всего было уничтожено 14 вражеских беспилотников.
Важно Ночную атаку враг направил на портовую инфраструктуру: над Одесщиной сбили 9 "Шахедов"
Сколько уничтожено вражеских целей 23 октября
В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 23 октября российские оккупанты атаковали Украину "Шахедами", управляемой ракетой Х-59 и беспилотником неустановленного типа.
Дронами-камикадзе враг атаковал с юга (мыс Чауда, Крым). Направил их по разным направлениям – южные, восточные и центральные регионы Украины.
Ракета Х-59 применена из самолета Су-34 из воздушного пространства ТОТ Запорожской области. Беспилотник не установленного типа, по всей вероятности, был запущен с северной границы.
В результате силы ПВО уничтожили все воздушные цели:
- 13 БПЛА "Shahed-136/131",
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59,
- 1 ударный БпЛА (тип не установлен).
Кстати, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что большинство вражеских дронов было уничтожено именно на Юге Украины.
Над Днепропетровщиной уничтожили ракету
В Днепропетровской ОВА сообщили, что утром 23 октября наши воздушные силы сбили ракету. Военные из ПВК "Восход" уничтожили ее над Синельниковским районом области.
Массированная атака по Украине: последние новости
- В Хмельницкой ОВА сообщили о ночной атаке на область. Там работала ПВО. По состоянию на данный момент сведений о пострадавших или повреждении имущества нет.
- В воздушном пространстве Киевской области также фиксировали БПЛА. Воздушная тревога продолжалась более 2 часов. По враждебным целям работали силы противовоздушной обороны. На территории области попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано . Информация о пострадавших и падении обломков не поступала.
- Кроме этого, были уничтожены 9 "Шахедов" в Одесской области. Так, в Одесском районе обломки одного из дронов повредили крышу состава припортовой инфраструктуры. На месте вспыхнул пожар, его оперативно ликвидировали наши пожарные. Пострадавших нет.