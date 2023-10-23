Представители местных властей утром рассказали, что известно об атаке. По имеющимся данным, в Хмельницкой области работала ПВО.

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Есть ли разрушения и пострадавшие

Деталями поделился первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Очередная вражеская атака по Хмельницкой области. И снова на защите наши силы ПВО. По состоянию на данный момент, сведений о пострадавших или повреждении имущества нет,

– отметил Тюрин.

Он поблагодарил Вооруженные Силы Украины за оборону.

Обратим внимание, что воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 04:15. В то же время, мониторинговые каналы отметили, что в пределах Хмельницкой и Винницкой областей продолжается охота на дроны-камикадзе. В них также писали, что "большую угрозу не представляют".

Отбой воздушной тревоги в Винницкой области был в 05:45, а в Хмельнитчине – в 05:50.

Дроны запускали с Юга

Собственно, мониторинговые каналы около 1 ночи предупредили, что существует угроза ударных БПЛА для Затоки на Одесщине. Также сообщалось, что "Шахеды" двигаются вдоль самой Одессы.

Вскоре поступило сообщение, что угроза дронов-камикадзе как для Одесщины, так и для Херсонщины. А уже пол 2 ночи стало известно, что "Шахеды" на Херсонщине и Николаевщине, а на Одесщине – чисто.

Двигались этой ночью БПЛА в Кировоградской области, после чего – в Винницкую область. В то же время, россияне еще и поднимали тактическую авиацию вдоль линии фронта на Херсонщине.

Заметим, что по предварительной информации Сил обороны Юга, за эту ночь только над Одесщиной удалось уничтожить 9 "Шахедов". Обратим внимание, что в течение нескольких последних дней оккупанты запускали незначительное количество дронов-камикадзе. Вероятно, этой ночью их было больше.​ Ожидаем сообщения от Воздушных сил о работе по БПЛА.