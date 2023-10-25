На Купянском и Авдеевском направлениях идут тяжелые бои, но украинские бойцы удерживают позиции. Об этом заявил президент Зеленский во время ежедневного селекторного совещания.

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Ждем оружия и отбиваемся от врага

Глава государства рассказал, что получил отчеты о поступлении техники и боеприпасов от союзников. Кроме того, известно, что Украина планирует заключать новые контракты по оружию и расширять географию поставок.

Зеленский также заслушал доклад о непростой ситуации на фронте, особенно на Востоке. Там под Купянском и Авдеевкой идут тяжелые бои, но ВСУ держат оборону.

Украина готовит ответ против ударов по энергосистеме

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к энергетическому террору со стороны России.

Готовимся к ударам террористов по энергетической инфраструктуре. В этом году не только будем защищаться, но и отвечать. Враг это хорошо знает. Сначала убрали из Крыма флот, теперь перемещают и свою авиацию подальше от наших границ,

– отметил украинский лидер.

Тактику врага уже изучили

Ранее советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина работает над повышением эффективности защиты от российских атак по энергоструктуре. Чиновник заявил, что тактика врага хорошо известна. Он имеет больше дронов и меньше ракет, поэтому будет прибегать к комбинированным атакам. Для их отпора, отметил Подоляк, в Украине увеличили количество мобильных и стационарных систем ПВО.

По словам советника, повреждений энергетических объектов избежать не удастся. Однако государство и бизнес уже сейчас понимают, как быстро их можно восстановить. К тому же Украина накопила дополнительные энергоресурсы.