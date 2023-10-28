Тому слід бути готовими до продовження терористичних атак. Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Юсов наголосив, що треба бути готовими до продовження терористичних атак окупантів на об’єкти критичної та енергетичної інфраструктури.

Враховуючи те, що на певному рівні виробництво ракетних озброєнь в агресора зберігається, і останнім часом ми не бачили масованого використання ракетного озброєння, то іде певне накопичення,

– зазначив він.

Представник розвідки додав, що минулої зими були масовані ракетні атаки, коли терористи могли запустити одночасно понад 100 ракет. Втім, цього разу такого масштабу не зможуть так часто повторювати.

"Цього разу, думаю, такого масштабу часто повторювати не зможуть, але накопичення відбувається і, звичайно, Україна до цього готується", – підкреслив Юсов.

У РНБО анонсували потужну відповідь за обстріли Росії

Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що цього року Україна не лише планує захищатися від ударів окупантів по своїй енергетичній інфраструктурі – вона готує відповідь. Секретар РНБО підтвердив, що це й справді так.

"Ми на все маємо відповідати. Причому наша відповідь буде дуже потужною. Коли ви це побачите, то зрозумієте, про що йде мова", – зазначив Олексій Данілов.