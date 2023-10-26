Як розповіла речниця ДСНС Світлана Водолага в ефірі Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, розміщуються такі пункти незламності в будівлях Служби або наметах чи спеціальних транспортних засобах.
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Що відомо про пункти незламності від ДСНС
Наразі ДСНС розгорнули 1004 пункти незламності, із яких 752 – на базі стаціонарних об'єктів ДСНС і 252 – мобільних.
Водолага повідомила, що вже зараз ДСНС готова прийняти 20 тисяч людей, але у випадку необхідності рятувальники можуть додатково розгорнути ще 250 пунктів незламності.
Де можна знайти перелік пунктів незламності
Мапа розташування Пунктів незламності доступна у застосунку Дія.
Зазначимо, що така функція у додатку з'явилася 20 жовтня. Послуга запрацювала майже для всіх областей. Виняток з міркувань безпеки лише Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина і Луганщина
Мапу пунктів незламності можна завантажити. Вона працює навіть без інтернету.
Раніше у Міненерго наголосили, що відключення світла можливі виключно у випадку масованих ворожих обстрілів та пошкоджень енергетичного обладнання, а також технологічних порушень та за несприятливих погодних умов.