Нова послуга запрацювала з 20 жовтня. Прем'єр наголосив, що це дасть змогу людям, у разі потреби, отримати доступ до світла, тепла, води чи інтернету.
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Працює навіть без інтернету
️ Послуга запрацювала майже для всіх областей. Виняток, з міркувань безпеки, – Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина і Луганщина.
"Входимо в зиму підготовленими та сильними. Рішучі протистояти будь-яким викликам", – підкреслив Денис Шмигаль.
Мапу Пунктів незламності можна завантажити. Вона працює навіть без інтернету.
Знайти найближчий Пункт незламності, перевірити, чи є там усе необхідне, та побудувати маршрут тепер можна за кілька кліків — у Дії. Працюємо, щоб ви залишалися на зв'язку навіть під час блекаутів,
– наголосили в Дії.
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Як користуватися послугоюЗайдіть у Дію, натисніть послуги — Пункти незламності, виберіть свою область та завантажте мапу. Перейдіть до мапи й надайте доступ до своєї геолокації.
Дія покаже Пункти незламності в радіусі 1,5 кілометра. Якщо не хочете ділитися своїм розташуванням, можете знайти пункти вручну.
Також можете застосувати фільтри та прокласти маршрут. Серед фільтрів: інтернет, мобільний зв’язок, генератор, пандус тощо.
Інтернет знадобиться тільки один раз — при завантаженні мапи, далі зможете користуватися сервісом й офлайн.
Джерело: Дія
Скільки Пунктів незламності вже працюють в Україні
- Напередодні, 19 жовтня, заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв розповів, що Пункти незламності вже функціонують на базі ДСНС. Зокрема, працюють 1254. До речі, понад тисяча з них функціонують ще з 1 жовтня.
- 752 – це стаціонарні Пункти незламності, 252 – мобільні, ще 250 – мобільні на базі наметів і транспортних засобів, їх залучать, якщо ситуація загостриться.
- Загалом створено 13 300 пунктів. Наразі їх забезпечують усім необхідним.