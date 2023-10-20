Новая услуга заработала с 20 октября. Премьер подчеркнул, что это позволит людям, в случае необходимости, получить доступ к свету, теплу, воде или интернету.
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Работает даже без Интернета
️ Услуга заработала почти для всех областей. Исключение из соображений безопасности – Херсонщина, Запорожье, Донетчина и Луганщина.
"Входим в зиму подготовленными и сильными. Решительные противостоять любым вызовам", – подчеркнул Денис Шмыгаль.
Карта Пунктов несокрушимости можно скачать. Она работает даже без интернета.
Найти ближайший Пункт несокрушимости, проверить, есть ли там все необходимое, и построить маршрут теперь можно за несколько кликов в Дии. Работаем, чтобы вы оставались на связи даже во время блекаутов,
– отметили в Дии.
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Как пользоваться услугойВойдите в Дию, нажмите услуги — Пункты несокрушимости, выберите область и загрузите карту. Перейдите к карте и предоставите доступ к геолокации.
Дия покажет Пункты несокрушимости в радиусе 1,5 километра. Если вы не хотите делиться своим расположением, можете найти пункты вручную.
Также можно использовать фильтры и проложить маршрут. Среди фильтров: интернет, мобильная связь, генератор, пандус и так далее.
Интернет понадобится только один раз – при загрузке карты, дальше сможете пользоваться сервисом и оффлайном.
Источник: Дия
Сколько Пунктов несокрушимости уже работают в Украине
- Накануне, 19 октября, заместитель министра внутренних дел Алексей Сергеев рассказал, что Пункты несокрушимости уже функционируют на базе ГСЧС. В частности, работают 1254. Кстати, более тысячи из них функционируют еще с 1 октября.
- 752 – это стационарные Пункты несокрушимости, 252 – мобильные, еще 250 – мобильные на базе палаток и транспортных средств, их привлекут, если ситуация обострится.
- В общей сложности создано 13 300 пунктов. Пока их обеспечивают всем необходимым.