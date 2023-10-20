Новая услуга заработала с 20 октября. Премьер подчеркнул, что это позволит людям, в случае необходимости, получить доступ к свету, теплу, воде или интернету.

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Работает даже без Интернета

️ Услуга заработала почти для всех областей. Исключение из соображений безопасности – Херсонщина, Запорожье, Донетчина и Луганщина.

"Входим в зиму подготовленными и сильными. Решительные противостоять любым вызовам", – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Карта Пунктов несокрушимости можно скачать. Она работает даже без интернета.

Найти ближайший Пункт несокрушимости, проверить, есть ли там все необходимое, и построить маршрут теперь можно за несколько кликов в Дии. Работаем, чтобы вы оставались на связи даже во время блекаутов,

– отметили в Дии.

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Как пользоваться услугой Войдите в Дию, нажмите услуги — Пункты несокрушимости, выберите область и загрузите карту. Перейдите к карте и предоставите доступ к геолокации.



Дия покажет Пункты несокрушимости в радиусе 1,5 километра. Если вы не хотите делиться своим расположением, можете найти пункты вручную.



Также можно использовать фильтры и проложить маршрут. Среди фильтров: интернет, мобильная связь, генератор, пандус и так далее.



Интернет понадобится только один раз – при загрузке карты, дальше сможете пользоваться сервисом и оффлайном.



Источник: Войдите в Дию, нажмите услуги — Пункты несокрушимости, выберите область и загрузите карту. Перейдите к карте и предоставите доступ к геолокации.Дия покажет Пункты несокрушимости в радиусе 1,5 километра. Если вы не хотите делиться своим расположением, можете найти пункты вручную.Также можно использовать фильтры и проложить маршрут. Среди фильтров: интернет, мобильная связь, генератор, пандус и так далее.Интернет понадобится только один раз – при загрузке карты, дальше сможете пользоваться сервисом и оффлайном.Источник: Дия

Сколько Пунктов несокрушимости уже работают в Украине