Федоров подчеркнул, что Минцифры вместе с украинскими провайдерами готовятся к возможным блекаутам. В то же время, это не означает, что свет выключат здесь и сейчас.

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На случай экстренных ситуаций подготовили для вас краткую инструкцию, как иметь стабильный интернет даже тогда, когда нет света,

– заметил Федоров.

Что нужно делать

В первую очередь необходимо выйти на связь со своим провайдером и уточнить, перешел ли он уже на энергосберегающие сети. Кроме того, стоит узнать, на какой срок провайдер сможет обеспечить пользователей интернетом. Федоров подчеркнул, что PON – это самая современная технология. Именно она позволяет быть онлайн примерно 3 суток. По словам Федорова, сейчас услугами таких провайдеров пользуются 2,7 млн. украинцев.