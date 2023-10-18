Федоров подчеркнул, что Минцифры вместе с украинскими провайдерами готовятся к возможным блекаутам. В то же время, это не означает, что свет выключат здесь и сейчас.
Обратите внимание Графики отключений в Украине "от завтра": соцсетями распространяется новая волна фейков
На случай экстренных ситуаций подготовили для вас краткую инструкцию, как иметь стабильный интернет даже тогда, когда нет света,
– заметил Федоров.
Что нужно делать
В первую очередь необходимо выйти на связь со своим провайдером и уточнить, перешел ли он уже на энергосберегающие сети. Кроме того, стоит узнать, на какой срок провайдер сможет обеспечить пользователей интернетом. Федоров подчеркнул, что PON – это самая современная технология. Именно она позволяет быть онлайн примерно 3 суток. По словам Федорова, сейчас услугами таких провайдеров пользуются 2,7 млн. украинцев.
- Шаг 2 – если ответ провайдера не удовлетворил, нужно найти другого. Ближайшего. Условие – чтобы он предоставлял услуги PON.
- Шаг 3 – подать заявку на подключение. Можно самостоятельно или скооперировавшись с соседями.
- Шаг 4 – купить повербанк для работы вашего WI-FI-роутера.