В Укрэнерго опровергли информацию о том, что в Украине уже якобы вводятся графики отключений. В компании назвали это российским ИПСО и прямой ложью.

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Что сказали в Укрэнерго

В компании дали понять, что в ближайшее время украинцам не стоит ожидать отключения света, если текущая ситуация не изменится из-за России.

Официально заявляем, Укрэнерго не планирует никаких ограничений потребления в ближайшее время – если не будут возобновлены российские атаки на энергосистему,

– отмечается в сообщении.

Пользователей соцсетей призвали сохранять спокойствие, соблюдать правила информационной гигиены и не вестись на тексты и видео с утверждениями, что Укрэнерго вроде бы "с завтрашнего дня" вводит графики отключений. Украинцам посоветовали пользоваться официальными источниками информации об отключениях света.

Как пояснил оператор, авторы вбросов используют видео и тексты из прошлого года и выдают их за актуальные настоящие сообщения. Они переозвучивают сюжеты и добавляют в них дополнительную ложь, чтобы создать искусственную панику и истощить граждан на фоне годовщины начала массированных атак на украинскую энергосистему.

Укрэнерго отмечает, что текущее состояние энергосистемы не дает никаких оснований для введения графиков отключений в ближайшее время. Украина сейчас производит достаточное количество электроэнергии для покрытия всех потребностей потребителей.

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