Президент Украины 13 октября в обращении к лидерам стран сообщества Joint Expeditionary Force отметил, что накануне зимы необходимо сконцентрировать внимание на гибридных террористических угрозах от России.
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ПВО – ключевой фактор в победе над врагом
Владимир Зеленский отметил, что Кремль снова может прибегнуть к тактике террора, которую он начал в прошлом году, нанося удары по энергетическим объектам Украины. Однако в этом году тактика террора врага будет масштабнее.
Важно сейчас быть готовыми к любым терактам, к любым действиям России. Мы должны выдержать это сражение,
– подчеркнул Президент Украины.
Ключевым фактором в победе над врагом является противовоздушная оборона, которая должна защитить украинские населенные пункты, объекты энергетической инфраструктуры и экспортные коридоры Черного моря.
Он также поблагодарил тех, кто помог защищать украинское небо от ракет, дронов и авиации оккупантов.
По словам Владимира Зеленского, Кремль должен начать привыкать к своим проигрышам. И поражение России в ее энергетическом терроре должно придать сил украинцам.
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Больше о возможных обстрелах оккупантов по энергетическим системам Украины
- Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что Россия наверняка повторит этой зимой обстрелы по объектам энергетики в Украине. И соответствующие отрасли готовятся к этому.
- В частности, министерство воплотило проекты, которые не были реализованы ни в одной стране мира, по защите энергосистем.
- В то же время он предположил, что в случае массированных атак врага, которые нанесут значительный ущерб энергосистемам, не исключаются блэкауты. Однако они должны быть кратковременными.
- Также глав ГУР Кирилл Буданов подчеркнул, что у россиян в этом году есть планы повторить обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.
- Именно поэтому, по его словам, в приоритете Украины сегодня есть системы противовоздушной обороны. Их нужно гораздо больше, чем Украина имеет сейчас.