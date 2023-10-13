Президент Украины 13 октября в обращении к лидерам стран сообщества Joint Expeditionary Force отметил, что накануне зимы необходимо сконцентрировать внимание на гибридных террористических угрозах от России.

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ПВО – ключевой фактор в победе над врагом

Владимир Зеленский отметил, что Кремль снова может прибегнуть к тактике террора, которую он начал в прошлом году, нанося удары по энергетическим объектам Украины. Однако в этом году тактика террора врага будет масштабнее.

Важно сейчас быть готовыми к любым терактам, к любым действиям России. Мы должны выдержать это сражение,

– подчеркнул Президент Украины.

Ключевым фактором в победе над врагом является противовоздушная оборона, которая должна защитить украинские населенные пункты, объекты энергетической инфраструктуры и экспортные коридоры Черного моря.

Он также поблагодарил тех, кто помог защищать украинское небо от ракет, дронов и авиации оккупантов.

По словам Владимира Зеленского, Кремль должен начать привыкать к своим проигрышам. И поражение России в ее энергетическом терроре должно придать сил украинцам.

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