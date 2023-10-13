Президент заслушал главу Одесской ОГА и военных командующих. Он заявил, что работа по защите государства и людей продолжается как с партнерами, да и в Украине.

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Что известно о визите президента

Владимир Зеленский 13 октября посетил Одесскую область с рабочим визитом. Там президент провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов по ситуации в городе и регионе.

Подробно обсудили подготовку к отопительному сезону, защиту объектов энергетики, последствия российских обстрелов портовой инфраструктуры, потребности системы ПВО,

– сообщил президент.

В частности, Зеленский заслушал информацию от главы Одесской ОГА Олега Кипера о готовности к отопительному сезону, защите электрических подстанций и функционированию портовой инфраструктуры – ситуация в норме.

Командующий ОСУВ "Одесса" Андрей Гнатов сообщил о ситуации в ответственности ОК "Юг". В частности, разговор касался российских атак на порты и потребности региона в системах ПВО. Об обстановке доложил и командующий Военно-Морскими силами ВСУ Алексей Неежпапа. Он проинформировал Зеленского о попытках россиян сорвать гражданское судоходство и операции ВСУ в Черном море.

Рабочий визит Зеленского в Одесскую область: смотрите видео

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