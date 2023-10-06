Россия ночью против 6 октября нанесла очередного террористического удара по портовой инфраструктуре Одесской области. Из-за обстрелов паромный пропускной пункт "Орловка" тем временем не работает.

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ГНСУ принимают меры

На пропускном пункте в Румынию проходят меры по стабилизации функционирования после ночной атаки врага. В результате обстрела никто не пострадал.

О возобновлении работы "Орловки" сообщат впоследствии. Пока пограничники просят выбирать другие пути в Румынию.

На этот раз тревога в Одесской области длилась более трех с половиной часов. Повреждение получило зернохранилище, загорелись 9 грузовиков.

"Орловка" уже не впервые прекращает работу из-за обстрелов