Во время ночной атаки россияне повредили паромную переправу "Орловка" на границе с Румынией. Там был автобус с детьми.

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Пограничники среагировали быстро

По словам основателя паромного комплекса Юрия Димчегло, атака произошла около 2 часов ночи. Он рассказал, что пострадала гражданская инфраструктура пункта пропуска и очень много грузовиков – около 30. Из них шесть выгорели полностью.

Кроме этого, повреждены складские помещения, но прямого попадания туда не было. Основные попадания были в зоне таможни и накопительной зоне международного транспорта для таможенного контроля, особенно на въезде в Украину.

Как рассказал основатель переправы, между воздушной тревогой и атакой прошло 10 – 15 минут. Пограничники быстро реагировали и вывели с территории пункта пересечения общественный транспорт.

Было два автобуса, один на въезд в Украину, один на выезд. Тот, что на выезд был с детьми. Его быстро оформили, посадили на румынский паром, уже практически отходивший от берега, в начале ударов. Слава Богу, что на пункте пропуска не было автобуса с детьми. Потому что я не знаю, что бы было,

– сказал он.

Второй автобус оформили через 10 минут. Во время отъезда начались удары. В результате у автобуса треснуло стекло. Пострадали только водители.

Димчегло указал на то, что переправа является "полностью гражданским объектом" без военных, за исключением пограничников.

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