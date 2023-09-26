Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. Он отметил, что ночью 26 сентября было запущено 38 БПЛА.
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Что говорит Игнат о ночном ударе по Украине
По его словам, во время удара 26 сентября, кроме дронов, были зафиксированы "Искандеры" и крылатые ракеты Х-59. Также были применены разведывательные БПЛА, предоставляющие информацию противнику.
Всего было запущено 38 дронов с обоих направлений – мыс Чауда и Приморско-Ахтарск. Эти дроны полетели в разные направления. В результате уничтожено 26 БПЛА.
Вчерашняя атака (25 сентября – 24 Канал) существенно отличается. Здесь мы имеем только дроны-камикадзе, а там было три типа средств воздушного нападения,
– заявил спикер Воздушных сил.
Игнат подчеркнул, что 25 сентября были выпущены ракеты "Калибр", которые полетели по кругу: зашли из южных областей, полетели на север, затем повернули налево, долетели до Винницкой области и вернулись в Одессу. В то же время были зафиксированы два "Оникса" и БПЛА.
"Враг пытается запутать ПВО и достичь своих целей", – отметил Игнат.
Ночная атака России по Украине 26 сентября: что известно
- В ночь на 26 сентября российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed".
- Зафиксированы пуски 38 ударных БПЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – Россия, мыс Чауда – Крым).
- Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 26 ударных БпЛА "Shahed-136/131".
- По маршруту следования ударных дронов работала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.
- Также за прошедшие и текущие сутки тактическая авиация Воздушных Сил совершила более сорока самолетов, двадцать из них – на огневое поражение противника.