Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. Он отметил, что ночью 26 сентября было запущено 38 БПЛА.

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Что говорит Игнат о ночном ударе по Украине

По его словам, во время удара 26 сентября, кроме дронов, были зафиксированы "Искандеры" и крылатые ракеты Х-59. Также были применены разведывательные БПЛА, предоставляющие информацию противнику.

Всего было запущено 38 дронов с обоих направлений – мыс Чауда и Приморско-Ахтарск. Эти дроны полетели в разные направления. В результате уничтожено 26 БПЛА.

Вчерашняя атака (25 сентября – 24 Канал) существенно отличается. Здесь мы имеем только дроны-камикадзе, а там было три типа средств воздушного нападения,

– заявил спикер Воздушных сил.

Игнат подчеркнул, что 25 сентября были выпущены ракеты "Калибр", которые полетели по кругу: зашли из южных областей, полетели на север, затем повернули налево, долетели до Винницкой области и вернулись в Одессу. В то же время были зафиксированы два "Оникса" и БПЛА.

"Враг пытается запутать ПВО и достичь своих целей", – отметил Игнат.

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