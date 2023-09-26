Про це повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. Він наголосив, що вночі 26 вересня було запущено 38 БпЛА.

Важливо Росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву: у що влучив агресор

Що каже Ігнат про нічний удар по Україні

За його словами, під час удару 26 вересня, крім дронів, було зафіксовано "Іскандери" та крилаті ракети Х-59. Також було застосовано розвідувальні БпЛА, які надають інформацію ворогу.

Загалом було запущено 38 дронів з обох напрямків – мис Чауда та Приморсько-Ахтарськ. Ці дрони полетіли у різних напрямках. У підсумку знищено 26 БпЛА.

Вчорашня атака (25 вересня – 24 Канал) суттєво відрізняється. Тут ми маємо лише дрони-камікадзе, а там було три типи засобів повітряного нападу,

– заявив речник Повітряних сил.

Ігнат наголосив, що 25 вересня були випущені ракети "Калібр", які полетіли по колу: зайшли з південних областей, полетіли на північ, потім повернули ліворуч, долетіли до Вінницької області і повернулись в Одесу. Водночас було зафіксовано два "Онікса" та БпЛА.

"Ворог намагається заплутати ППО і досягти своїх цілей", – зазначив Ігнат.

Нічна атака Росії по Україні 26 вересня: що відомо