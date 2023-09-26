Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, передає 24 Канал.
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Що відомо про ракетний удар по Миколаєву
Військові країни-терориста завдали ракетного удару по Миколаєву близько 9 години вечора.
Влучання відбулось в об'єкт інфраструктури на околицях міста. Детальна інформація уточнюється,
– зазначив Віталій Кім.
У ДСНС розповіли, що в результаті влучання зайнялася суха трава та чагарники. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на площі 5 гектарів.
Наслідки ракетного удару по Миколаєву / Фото ДСНС
До речі, вночі на Миколаївщині ППО збила шість дронів-камікадзе "Шахед". У Березнегуватській громаді внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника виникла пожежа на агропідприємстві. Її вже ліквідували. Попередньо, минулося без постраждалих.
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Скільки "Шахедів" знищили цієї ночі
- У Повітряних силах повідомили, що вночі ворог запустив 38 "Шахедів" з південно-східного напрямку. Зокрема, з російського Приморсько-Ахтирська та мису Чауда, що в окупованому Криму.
- Наша ППО збила 26 дронів-камікадзе.
- По маршруту слідування ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.