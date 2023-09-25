Цього разу під ударом опинилася припортова інфраструктура. Детальніше про нічну атаку Одещини – розповість 24 Канал.

До теми Повністю знищений готель на морвокзалі: страшні наслідки нічного удару по Одесі

Росія атакувала припортову інфраструктуру Одещини

Окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет. На жаль, є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. У нежитловій висотці в Одесі спалахнула пожежа. Її було оперативно ліквідовано.

Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.

Є постраждала

В Одесі внаслідок вибухової хвилі постраждала одна цивільна особа. Жінка отримала ушкодження уламками. Зараз вона отримує всю необхідну допомогу у місцевій лікарні.

Окупанти навмисно атакують портову інфраструктуру

Як розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, ворог намагається розмацати сутність і щільність нашої ППО. Загарбники розуміють, що портова інфраструктура для Одещини – є пріоритетною і вона надійно захищена. Саме тому відбувається і масована, і комбінована атака.

Скільки знищено ворожих цілей

Сили оборони Півдня України повідомили, що ворог спрямував по Одещині 19 ударних дронів типу "Shahed-136/131" та 2 надзвукові ракети "Онікс". Також застосовував 12 "Калібрів" зі складними траєкторіями руху різними областями.

До того ж для атаки з моря додатково до надводного ракетоносія був залучений підводний човен з новоросійської бухти.

19 "Шахедів" та 11 "Калібрів" було збито силами та засобами протиповітряної оборони. По 1 "Калібру" над Миколаївщиною і Кіровоградщиною, переважна ж більшість – в небі над Одещиною.

На жаль, ворог підступно влучив у припортову інфраструктуру. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. Вогнеборці оперативно її ліквідували. "Оніксами" зруйновано зерносховища. Але люди не постраждали.

Окрім цього, внаслідок падіння уламків пошкоджень і займання зазнали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси. Також займалася трава на відкритих територіях. Пожежі ліквідовано. Постраждалих не зафіксовано.

Вибуховими хвилями у кількох будинках вибито скло. Одна цивільна жінка травмована, їй надано медичну допомогу.

Наслідки нічної атаки

Сили оборони Півдня показали наслідки нічної атаки по Одесі.

Також у ДСНС оприлюднили фото ліквідації наслідків російського обстрілу морвокзалу в Одесі.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 25 вересня окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами "Калібр", протикорабельними ракетами П-800 "Онікс" та ударними БпЛА типу "Shahed".

Пуски "Шахедів" здійснювались з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – Росія), "Калібрів" – з малого ракетного корабля та підводного човна з акваторії Чорного моря (райони Феодосія, Новоросійськ), "Оніксів" – із району Севастополя.

Усього під час нічної атаки було зафіксовано 33 засоби повітряного нападу:

12 крилатих ракет морського базування "Калібр";

2 протикорабельні ракети П-800 "Онікс";

19 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено: