В этот раз под ударом оказалась припортовая инфраструктура. Подробнее о ночной атаке Одесчины – расскажет 24 Канал.

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Россия атаковала припортовую инфраструктуру Одесчины

Оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет. К сожалению, есть попадания. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. В нежилой высотке в Одессе вспыхнул пожар. Он был оперативно ликвидирован.

Также были зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района.

Есть пострадавшая

В Одессе в результате взрывной волны пострадало один гражданский человек. Женщина получила повреждение обломками. В настоящее время она получает всю необходимую помощь в местной больнице.

Оккупанты намеренно атакуют портовую инфраструктуру

Как рассказала начальница Объединенного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк, враг пытается прощупать сущность и плотность нашей ПВО. Захватчики понимают, что портовая инфраструктура для Одесчины является приоритетной и надежно защищена. Вот почему происходит и массированная, и комбинированная атака.

Сколько уничтожено вражеских целей

Силы обороны юга Украины сообщили, что враг направил по Одесчине 19 ударных дронов типа "Shahed-136/131" и 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс". Также применял 12 "Калибров" со сложными траекториями движения разными областями.

К тому же для атаки с моря дополнительно к надводному ракетоносителю была привлечена подлодка из новороссийской бухты.

19 "Шахедов" и 11 "Калибров" были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны. По 1 "Калибру" над Николаевщиной и Кировоградщиной, подавляющее большинство – в небе над Одесчиной.

К сожалению, враг коварно попал в припортовую инфраструктуру. Существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе, в здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар. Пожарные оперативно ее ликвидировали. "Ониксы" разрушены зернохранилища. Но люди не пострадали.

Кроме этого, в результате падения обломков повреждения и возгорания получили складские здания одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы. Также загорелась трава на открытых территориях. Пожар ликвидирован. Пострадавшие не зафиксированы.

Взрывными волнами в нескольких домах выбиты стекла. Одна гражданская женщина травмирована, ей оказана медицинская помощь.

Последствия ночной атаки

Силы обороны Юга показали последствия ночной атаки по Одессе.

Также в ГСЧС обнародовали фото ликвидации последствий российского обстрела морвокзала в Одессе.

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 25 сентября оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами "Калибр", противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и ударными БПЛА типа "Shahed".

Пуски "Шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – Россия), "Калибров" – с малого ракетного корабля и подводной лодки из акватории Черного моря (районы Феодосия, Новороссийск), "Ониксов" – из района Севастополя.

Всего во время ночной атаки было зафиксировано 33 средства воздушного нападения:

12 крылатых ракет морского базирования "Калибр";

2 противокорабельные ракеты П-800 "Оникс";

19 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены: