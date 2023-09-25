Людей просять перебувати в укриттях цивільного захисту аж до відбою. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

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Олександр Сєнкевич – мер Миколаєва – повідомив, що зафіксували приліт. Вже відомо, куди. Місцевим жителям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео місця прильотів.

Миколаїв. Повітряна тривога 21:01. Приліт нам зрозуміло куди. Прошу нікого нічого не викладати в інтернет,

– наголосив Сєнкевич.

Віталій Кім – голова Миколаївської ОВА – попередив, що ще є пуски у бік Миколаєва.

Окупанти запустили "Шахеди"

Сили оборони Півдня заявили, що увечері 25 вересня окупанти запустили "Шахеди" з Чауди (тимчасово окупований Крим).

"Орієнтовний час входження в підконтрольний повітряний простір України – близько 22:00", – мовиться у повідомленні.

Людей бути дуже обережними та ходити в укриття цивільного захисту. Окрім того, важливо довіряти лише інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну та атакує Україну фейками.