Людей просят находиться в укрытиях гражданской защиты вплоть до отбоя. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

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Александр Сенкевич – мэр Николаева – сообщил, что зафиксировали прилет. Уж известно, куда. Местным жителям напоминают, что нельзя фотографировать или снимать видео места прилетов.

Николаев. Воздушная тревога 21:01. Прилет нам понятно куда. Прошу никого ничего не выкладывать в интернет,

– подчеркнул Сенкевич.

Оккупанты запустили "Шахеды"

Силы обороны Юга заявили, что вечером 25 сентября оккупанты запустили "Шахеды" из Чауды (временно оккупированный Крым).

"Ориентировочное время вхождения в подконтрольное воздушное пространство Украины – около 22:00", – говорится в сообщении.

Людей призвали быть очень осторожными и ходить в укрытие гражданской защиты. Кроме того, важно доверять только информации из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну и атакует Украину фейками.