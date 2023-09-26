Росіяни спрямували "Шахеди" по Україні з південно-східного напрямку з окупованого Криму та з Росії. Усе, що відомо про нічну атаку дронами-камікадзе, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Росія атакувала Черкаську область

Вночі повітряна тривога в Черкаській області тривала майже 4 години. Росія атакувала Черкаську область "Шахедами".

Силами ППО було збито чотири повітряні цілі противника.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що внаслідок атаки росіян на Черкащині є влучання в інфраструктурний об'єкт.

За попередньою інформацією, унаслідок атаки Росії обійшлося без потерпілих. Наразі триває ліквідація наслідків.

Черговий удар по Одеській області

Російські військові не припиняють тероризувати Одеську область, яка в останні місяці сильно потерпає, що від "Шахедів", що від ракет різного типу.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що 26 вересня росіяни протягом годин атакували регіон ударними безпілотниками.

За його даними, сили ППО збили більшість дронів. Однак в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру.



Наслідки атаки "Шахедів" / Фото Одеської ОВА

Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили.



Окупанти знову вдарили по Одещині "Шахедами" / Фото Одеської ОВА

Унаслідок удару Росії пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися. Вогнеборці ліквідували пожежі.

Росіяни загрожували автобусу з цивільними, які перетинали кордон

Під час нічної атаки окупанти пошкодили в Одеській області пункт пропуску між Україною й Румунією.

Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що був дуже серйозний ризик для пасажирів автобуса, який готувався для перетину кордону.

Скільки дронів вдалося збити: деталі від Повітряних Сил

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 26 вересня було зафіксовано пуски 38 ударних БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – Росія) і мису Чауда – окупований Крим.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 26 "Шахедів".

Повідомляється, що по маршруту слідування ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

Росія атакувала прифронтові регіони

Російські військові протягом 25 – 26 вересня завдали ударів по Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Яка ситуація на Дніпропетровщині

Вранці 26 вересня окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Росіяни, ймовірно, застосували балістику по одному із підприємств міста.

У Нікопольському районі ворог атакував з важкої артилерії Нікополь, Мирівську та Червоногригорівську громади. Пошкоджено 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, будівля що не експлуатувалася, ЛЕП.

Масовані обстріли Херсонщини

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що зранку 26 вересня росіяни вдарили з авіації по Ольгівці в Херсонській області. Також армія Росії обстріляла Киселівку та Херсон. Унаслідок атак є постраждалі.

За минулу добу противник здійснив 93 обстріли Херсонщини, використавши артилерію, дрони, ракети, танки та інші види озброєння.

Під ударом російських військових опинилася цивільна інфраструктура: житлові квартали, навчальні заклади, гуртожитки, аптеки тощо.

Через російську агресію 6 людей загинули, ще 10 – отримали поранення.

Важка ніч на Миколаївщині

Як повідомили в Миколаївській ОВА, вночі 26 вересня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони збито шість "Шахедів".

У Березнегуватській громаді внаслідок падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа на агропідприємстві. Наразі пожежу ліквідовано. Попередньо без постраждалих.

Ввечері 25 вересня Росія завдала ракетного удару по об'єкту інфраструктури на околицях Миколаєва. Також пізно ввечері росіяни вдарили по Куцурубській громаді.

Між Миколаєвом та Херсоном обмежено рух поїздів

В Укрзалізниці повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу інфраструктури на Миколаївщині тимчасово обмежено рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном.

Пасажирів поїзда 218 до Херсона буде доставлено шатловими автобусами, організованими у співпраці з Миколаївською ОВА.

Такий же трансфер очікує на пасажирів на дільниці Херсон – Миколаїв.