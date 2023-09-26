Россияне направили "Шахеды" по Украине с юго-восточного направления из оккупированного Крыма и из России. Все, что известно о ночной атаке дронами-камикадзе, читайте в материале 24 Канала.

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Россия атаковала Черкасскую область

Ночью воздушная тревога в Черкасской области длилась почти 4 часа. Россия атаковала Черкасскую область "Шахедами".

Силами ПВО были сбиты четыре воздушные цели противника.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в результате атаки россиян в Черкасской области есть попадание в инфраструктурный объект.

По предварительной информации, в результате атаки России обошлось без пострадавших. Сейчас идет ликвидация последствий.

Очередной удар по Одесской области

Российские военные не прекращают терроризировать Одесскую область, которая в последние месяцы сильно страдает, что от "Шахедов", что от ракет разного типа.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что 26 сентября россияне в течение часов атаковали регион ударными беспилотниками.

По его данным, силы ПВО сбили большинство дронов. Однако в Измаильском районе произошли попадания в припортовую инфраструктуру.



Последствия атаки "Шахедов" / Фото Одесской ОВА

Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второго с тяжелой травмой руки госпитализировали.



Оккупанты снова ударили по Одесской области "Шахедами" / Фото Одесской ОВА

В результате удара России повреждены здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись. Пожарные ликвидировали пожары.

Россияне угрожали автобусу с гражданскими, которые пересекали границу

Во время ночной атаки оккупанты повредили в Одесской области пункт пропуска между Украиной и Румынией.

Начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что был очень серьезный риск для пассажиров автобуса, который готовился для пересечения границы.

Сколько дронов удалось сбить: детали от Воздушных сил

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 26 сентября были зафиксированы пуски 38 ударных БПЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – Россия) и мыса Чауда – оккупированный Крым.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 26 "Шахедов".

Сообщается, что по маршруту следования ударных дронов работала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.

Россия атаковала прифронтовые регионы

Российские военные в течение 25 – 26 сентября нанесли удары по Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областям.

Какая ситуация в Днепропетровской области

Утром 26 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Россияне, вероятно, применили баллистику по одному из предприятий города.

В Никопольском районе враг атаковал из тяжелой артиллерии Никополь, Мировскую и Красногригорьевскую общины. Повреждены 3 частных дома, 2 хозяйственных сооружения, здание, которое не эксплуатировалось, ЛЭП.

Массированные обстрелы Херсонской области

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что утром 26 сентября россияне ударили из авиации по Ольговке в Херсонской области. Также армия России обстреляла Киселевку и Херсон. В результате атак есть пострадавшие.

За минувшие сутки противник совершил 93 обстрела Херсонской области, использовав артиллерию, дроны, ракеты, танки и другие виды вооружения.

Под ударом российских военных оказалась гражданская инфраструктура: жилые кварталы, учебные заведения, общежития, аптеки и т.д.

Из-за российской агрессии 6 человек погибли, еще 10 – получили ранения.

Тяжелая ночь в Николаевской области

Как сообщили в Николаевской ОВА, ночью 26 сентября в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны сбито шесть "Шахедов".

В Березнеговатской общине в результате падения обломков сбитого беспилотника возник пожар на агропредприятии. Сейчас пожар ликвидирован. Предварительно без пострадавших.

Вечером 25 сентября Россия нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры в окрестностях Николаева. Также поздно вечером россияне ударили по Куцурубской общине.

Между Николаевом и Херсоном ограничено движение поездов

В Укрзализныце сообщили, что в результате вражеского обстрела инфраструктуры в Николаевской области временно ограничено движение поездов между Николаевом и Херсоном.

Пассажиры поезда 218 в Херсон будут доставлены шаттловыми автобусами, организованными в сотрудничестве с Николаевской ОВА.

Такой же трансфер ожидает пассажиров на участке Херсон – Николаев.