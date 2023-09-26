К сожалению, в Кривом Роге есть попадание. В настоящее время вся информация уточняется. Об этом информирует 24 Канал.
Важно Враг запустил группу "Шахедов": в Черкасской и Одесской областях работала ПВО
Взрывы в Кривом Роге
Мониторинговые каналы сразу сообщили, что в Кривом Роге на Днепропетровщине раздался громкий взрыв.
После этого взрыв подтвердил председатель Совета обороны Александр Вилкул. Он призвал ничего не снимать и не выкладывать в интернет.
Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет,
– написал Вилкул.
Актуальная карта тревог / Скриншот
Воздушные силы предупредили: "Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения баллистического вооружения!"
В Кривом Роге есть попадание
В ОВА сообщили, что в Кривом Роге прилет произошел по одному из предприятий города. Сейчас информация уточняется.
Кроме того, ночью агрессор трижды обстрелял Никопольщину из тяжелой артиллерии. Под удар попали районный центр, Мировская и Красногригорьевская общины. Повреждены 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки. Разбиты 40 солнечных панелей. Повреждено не эксплуатируемое здание и линии электропередач. К счастью, люди не пострадали.
Напомним, что ночью 26 сентября мощные взрывы раздавались в Черкасской и Одесской областях. Туда враг направил дроны-камикадзе.
Предыдущая массированная атака по Украине: что известно
- В ночь на 25 сентября оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами "Калибр", противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и ударными БПЛА типа "Shahed".
- Пуски "Шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – Россия), "Калибров" – с малого ракетного корабля и подводной лодки из акватории Черного моря (районы Феодосия, Новороссийск), "Ониксов" – из района Севастополя.
- Всего было зафиксировано 33 средства воздушного нападения: 12 крылатых ракет морского базирования "Калибр"; 2 противокорабельные ракеты П-800 "Оникс"; 19 ударных БПЛА "Shahed-136/131".
- Силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено: 11 крылатых ракет "Калибр"; 19 ударных БПЛА "Shahed-136/131".