На жаль, у Кривому Розі є влучання. Наразі вся інформація уточнюється. Про це інформує 24 Канал.
Важливо Ворог запустив групу "Шахедів": на Черкащині й Одещині працювала ППО
Вибухи у Кривому Розі
Моніторингові канали одразу повідомили, що у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, пролунав гучний вибух.
Після цього вибух підтвердив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Він закликав нічого не знімати і не викладати в інтернет.
Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет,
– написав Вілкул.
Актуальна карта тривог / Скриншот
Повітряні сили попередили: "Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька області – загроза застосування балістичного озброєння!"
У Кривому Розі є влучання
В ОВА повідомили, що у Кривому Розі приліт стався по одному з підприємств міста. Наразі інформація уточнюється.
Окрім цього, вночі агресор тричі обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. Під удар потрапили районний центр, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені 3 приватні будинки та 2 господарські споруди. Побиті 40 сонячних панелей. Понівечена будівля, що не експлуатувалася, та лінії електропередач. На щастя, люди не постраждали.
Нагадаємо, що вночі 26 вересня потужні вибухи лунали на Черкащині й Одещині. Туди ворог спрямував дрони-камікадзе.
Попередня масована атака по Україні: що відомо
- У ніч на 25 вересня окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами "Калібр", протикорабельними ракетами П-800 "Онікс" та ударними БпЛА типу "Shahed".
- Пуски "Шахедів" здійснювались з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – Росія), "Калібрів" – з малого ракетного корабля та підводного човна з акваторії Чорного моря (райони Феодосія, Новоросійськ), "Оніксів" – із району Севастополя.
- Усього було зафіксовано 33 засоби повітряного нападу: 12 крилатих ракет морського базування "Калібр"; 2 протикорабельні ракети П-800 "Онікс"; 19 ударних БпЛА "Shahed-136/131".
- Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено: 11 крилатих ракет "Калібр"; 19 ударних БпЛА "Shahed-136/131".