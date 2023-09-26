В общей сложности были зафиксированы пуски 38 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Враг запускал их с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – Россия, мыс Чауда – Крым).
Важно Атака "Шахедами": оккупанты повредили пункт пропуска между Украиной и Румынией
Что известно о ночной атаке по Украине
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено 26 ударных БпЛА "Shahed-136/131".
По маршруту следования ударных дронов работала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.
Кстати, за прошедшие и текущие сутки тактическая авиация Воздушных Сил совершила более сорока самолетов, двадцать из них – на огневое поражение противника.
Какие области атаковал враг
В Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны было сбито 6 ударных дронов типа "Shahed-136/131".
Как отметила Наталья Гуменюк, 10 "Шахедов" были сбиты над Одесчиной, 3 – над Херсонщиной, 6 – над Николаевщиной, 3 – над Кировоградщиной. Она подчеркнула, что атака была сконцентрирована на южных регионах Украины.
Массированная атака по Украине 25 сентября
- 25 сентября российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами "Калибр", противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и ударными БПЛА типа "Shahed".
- Пуски "Шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – Россия), "Калибров" – с малого ракетного корабля и подводной лодки из акватории Черного моря (районы Феодосия, Новороссийск), "Ониксов" – из района Севастополя.
- Всего во время ночной атаки было зафиксировано 33 средства воздушного нападения: 12 крылатых ракет морского базирования "Калибр"; 2 противокорабельные ракеты П-800 "Оникс"; 19 ударных БПЛА "Shahed-136/131".
- Всего было уничтожено: 11 крылатых ракет "Калибр"; 19 ударных БПЛА "Shahed-136/131".
- Кроме того, за 24 сентября противовоздушной уничтожены три ударных БпЛА "Ланцет" и четыре разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.