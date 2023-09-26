Загалом було зафіксовано пуски 38 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Ворог запускав їх з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – Росія, мис Чауда – Крим).

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Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами інших складових Сил оборони України, було знищено 26 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

По маршруту слідування ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

До речі, за минулу та поточну добу тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад сорок літаковильотів, двадцять із них – на вогневе ураження противника.

Які області атакував ворог

На Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було збито 6 ударних дронів типу "Shahed-136/131".

Як зазначила Наталя Гуменюк, 10 "Шахедів" було збито над Одещиною, 3 – над Херсонщиною, 6 – над Миколаївщиною, 3 – над Кіровоградщиною. Вона наголосила, що атака була сконцентрована на південні регіони України.

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