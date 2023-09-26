Упродовж двох годин окупанти атакували Одещину ударними безпілотниками. Більшість дронів вдалося збити, зазначив очільник ОВА.

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Постраждали двоє водіїв вантажівок

Посадовець зауважив, що Сили протиповітряної оборони працювали надзвичайно напружено. Більшість дронів збита.

На жаль, в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили,
– розповів Олег Кіпер.

Додав, що пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок. 6 фур зайнялися. Вогнеборці вже ліквідували пожежі.

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Наслідки атаки дронів / Фото Одеської ОВА

Окупанти знову вдарили по Одещині "Шахедами" / Фото Одеської ОВА

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Окупанти завдали масованого удару по Одещині

  • Зауважимо, що напередодні, 25 вересня, росіяни комбіновано атакували цю область ракетами та дронами. Зокрема, агресор випусти 19 "Шахедів", 12 "Калібрів" і дві протикорабельні ракети "Онікс".
  • Загалом вдалося знищити всі дрони та 11 крилатих ракет.
  • На жаль, не минулося без влучань. Зокрема, у припортову інфраструктуру.
  • Внаслідок обстрілу суттєвих пошкоджень зазнав морвокзал. У будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа.
  • "Онікси" зруйнували зерносховище. Під завалами обстріляного складу знайшли тіла двох працівників.
  • У Міністерстві культури повідомили, що окупанти пошкодили 9 об'єктів з охоронної зони ЮНЕСКО.