Влучання зафіксували в інфраструктурний об’єкт. Наразі вся інформація з’ясовується.
До теми Окупанти пошкодили пункт пропуску між Україною й Румунією, – ОК "Південь"
Ворог обстріляв Черкащину
Як розповіли в ОВА, вночі ворог атакував Черкаську область "Шахедами". Силами ППО було збито 4 повітряні цілі противника.
Однак є влучання в інфраструктурний об’єкт. Попередньо, без потерпілих.
Наразі триває ліквідація наслідків,
– наголосили в ОВА.
Масована атака Росії по Україні 26 вересня: все, що відомо
- У Повітряних силах повідомили, що в ніч на 26 вересня російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed".
- Зафіксовано пуски 38 ударних БпЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – Росія, мис Чауда – Крим).
- Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 26 ударних БпЛА "Shahed-136/131".
- По маршруту слідування ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.
- Зазначається, що за минулу та поточну добу тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад сорок літаковильотів, двадцять із них – на вогневе ураження противника.
- З вибуху почався ранок і в Кривому Розі. Приліт стався по одному з підприємств міста. Інформація уточнюється. Втім, начальник Криворізької РВА Ситниченко пише, що ніхто не постраждав.
- Окрім цього, протягом двох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками Одеську область. Сили ППО збили більшість дронів. На жаль, в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали 2 водії вантажівок. Одному з них на місці надали меддопомогу, іншого з важкою травмою руки ушпиталили.
- Також пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися. Вогнеборці ліквідували пожежі.