Об этом в эфире телемарафона рассказал Олег Кипер глава Одесской областной военной администрации, информирует 24 Канал. Он уточнил, что пункт пропуска пока не работает. Его работа приостановлена до завершения следственных действий.

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В настоящее время полной информации предоставить не могу, проводятся следственные действия. Пункт пропуска пока не функционирует, работа приостановлена, чтобы прошли все необходимые мероприятия. Повреждения были и на таможенном посту – их устраняют,

– отметил руководитель ОВА.

По его словам, с румынской стороной есть постоянный контакт, но поскольку с их стороны нет никаких повреждений, работы ведутся только на территории нашего пункта пропуска.

"По пункту пропуска - то с румынской стороной мы на постоянном контакте. Но, к счастью, никакого ущерба для румынской стороны нанесено не было. Поэтому мы своими силами отрабатываем пострадавшую часть паромного комплекса, чтобы он и дальше стабильно функционировал", - рассказал он.

Румыния отреагировала на ночную атаку

Ранее в Министерстве обороны Румынии осудили атаки россиян на украинскую инфраструктуру, расположенную по соседству со страной.

"Пограничный пункт в районе румынского городка Исакча с населением около 4,5 тысяч человек закрыт из-за совершенной российской атаки по территории на украинском пограничном. Министерство в режиме реального времени отслеживало ситуацию в воздухе в районе государственной границы во время атак России минувшей ночью на некоторые объекты. мы решительно осуждаем эти неоправданные и незаконные нападения", – говорится в сообщении ведомства.

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