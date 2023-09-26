Про це в ефірі телемарафону розповів Олег Кіпер голова Одеської обласної військової адміністрації, інформує 24 Канал. Він уточнив, що пункт пропуску наразі не працює. Його роботу призупинено до завершення слідчих дій.

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На даний час повної інформації надати не можу, проводяться слідчі дії. Пункт пропуску наразі не функціонує, роботу призупинено, щоб відбулись усі необхідні заходи. Пошкодження були і на митному посту – їх усувають,

– зазначив керівник ОВА.

За його словами, з румунською стороною є постійний контакт, але оскільки з їх сторони немає жодних пошкоджень, роботи ведуться лише на території нашого пункту пропуску.

"Щодо пункту пропуску – то з румунською стороною ми на постійному контакті. Але, на щастя, ніякої шкоди для румунської сторони завдано не було. Тому ми своїми силами відпрацьовуємо постраждалу частину поромного комплексу, щоб він й надалі стабільно функціонував", – розповів він.

Румунія відреагувала на нічну атаку

Раніше у Міністерстві оборони Румунії засудили атаки росіян на українську інфраструктуру, яка розташована по сусідству з країною.

"Прикордонний пункт в районі румунського містечка Ісакча з населенням близько 4,5 тисяч осіб закрито через здійснену російську атаку по території на українському прикордонні. Міністерство у режимі реального часу відстежувало ситуацію в повітрі у районі державного кордону під час атак Росії минулої ночі на деякі об'єкти та елементи української цивільної інфраструктури. Ми рішуче засуджуємо ці невиправдані та незаконні напади", – ідеться в повідомленні відомства.

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