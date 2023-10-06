Росія вночі проти 6 жовтня завдала чергвого терористичного удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Через обстріли поромний пропускний пункт "Орлівка" тимчасво не працює.

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ДПСУ вживають заходів

На пропускному пункті до Румунії відбуваються заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки ворога. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Про відновлення роботи "Орлівки" повідомлять згодом. Поки прикордонники просять обирати інші шляхи до Румунії.

Цього разу тривога в Одеській області тривала понад три з половиною години. Пошкоджень зазнало зерносховище, загорілися 9 вантажівок.

"Орлівка" вже не вперше припиняє роботу через обстріли