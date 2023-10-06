Росія вночі проти 6 жовтня завдала чергвого терористичного удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Через обстріли поромний пропускний пункт "Орлівка" тимчасво не працює.
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ДПСУ вживають заходів
На пропускному пункті до Румунії відбуваються заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки ворога. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.
Про відновлення роботи "Орлівки" повідомлять згодом. Поки прикордонники просять обирати інші шляхи до Румунії.
Цього разу тривога в Одеській області тривала понад три з половиною години. Пошкоджень зазнало зерносховище, загорілися 9 вантажівок.
"Орлівка" вже не вперше припиняє роботу через обстріли
- Російські загарбники вночі 26 вересня пошкодили пункт пропуску між Україною та Румунією. Мовиться саме про "Орлівку". Місцеві жителі румунського міста Ісакча тоді розповіли, що вночі вони чули гучні звуки та бачили п'ять – шість дронів. Також пошкодження підтвердила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
- Румунські журналісти написали, що рух через пункт пропуску Ісакча повністю закрили. Два пороми, що забезпечують переправу з одного берега Дунаю на інший, стояли якорі на румунському березі.
- Пізніше повідомили, що під час обстрілу на переправі був автобус із дітьми.