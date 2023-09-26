За даними місцевих мешканців румунського міста Ісакча, вночі вони чули гучні звуки та бачили п'ять – шість дронів. Раніше Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни пошкодили пункт пропуску між Україною й Румунією.

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Варто зауважити, що мовиться про пункт пропуску, який розташований біля села Орлівка Ізмаїльського району Одеської області та румунського міста Ісакча, Добруджа у Тулчинському повіті.

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Румунські журналісти написали, що рух через пункт пропуску Ісакча повністю закрили через нічні обстріли 26 вересня з української сторони – Орлівки Ізмаїльського району.

Варто додати, що українські прикордонники також повідомили, що пункт пропуску "Орлівка" не працює, бо там проходять заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки ворога.

Два пороми, що забезпечують переправу з одного берега Дунаю на інший, стоять якорі на румунському березі. Окрім того, журналісти показали безпосереднє відео атаки, яке зняли з митниці Ісакча.

На знімках, знятих прямо на митниці Ісакча, місцевості в повіті Тульча, можна побачити величезне полум'я внаслідок атаки,

– відзначило видання.

Чоловік, який знімав відео, кричав колегам на баржі, щоб вони якомога швидше залишили порт.

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