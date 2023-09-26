Згодом прикордонники повідомили, що призупинив роботу поромний пункт пропуску "Орлівка". Він розташований біля села Орлівка Ізмаїльського району Одеської області та румунського міста Ісакча, Добруджа у Тулчинському повіті.

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Що відомо про зупинку роботи "Орлівки"

Тимчасово призупинено роботу поромного пункту пропуску "Орлівка". Зараз там відбуваються заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки ворога,
– пояснили прикордонники.

Вони пообіцяли повідомити про відновлення пропускних операцій. Водночас наразі попросили обирати інший шлях в Румунію.

У Держприкордонслужбі не уточнили, що саме пошкодив ворог, атакуючи регіон. Проте Оперативне командування "Південь" пояснювало, що окупанти своєю атакою пошкодили пункт пропуску між Україною та Румунією.

Росіяни пошкодили пункт пропуску з Румунією

Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк уточнила, що росіяни застосували дрони-камікадзе типу "Шахед" для атаки по Одеській області у ніч проти 26 вересня.

Атака була спрямована на портову і прикордонну інфраструктуру Подунав'я. Внаслідок влучання там є загоряння автотранспорту в зоні очікування, є інформація про 2 постраждалих водіїв, яким надано медичну допомогу,
– розповіла Гуменюк.

За словами посадовиці:

Проте речниця підкреслила, що наші військові спрацювали потужно, знищивши щонайменше 10 "Шахедів" ворога над Одеською областю.

Росія атакувала Одеську область

  • Глава Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що російські окупанти атакували Одеську область протягом двох годин. Більшість дронів збили наші військові, проте є влучання.
  • Росіяни поцілили в припортову інфраструктуру Ізмаїльського району. Відомо про пошкодження будівлі пункту пропуску, складських приміщень та орієнтовно 30 вантажівок, 6 фур зайнялися, та загоряння ліквідували.
  • На жаль, постраждали двоє водіїв вантажівок. Одному допомогли на місці, інший у лікарні з важкою травмою руки. Детальніше про атаку читайте за посиланням.