Позже пограничники сообщили, что приостановил работу паромный пункт пропуска "Орловка". Он расположен возле села Орловка Измаильского района Одесской области и румынского города Исакча Добруджа в Тулчинском уезде.

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Что известно об остановке работы "Орловки"

Временно приостановлена работа паромного пункта пропуска "Орловка". Сейчас там проходят мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки врага,

– объяснили пограничники.

Они пообещали сообщить о возобновлении пропускных операций. В то же время, попросили выбирать другой путь в Румынию.

В Госпогранслужбе не уточнили, что именно повредил враг, атакуя регион. Однако Оперативное командование "Юг" объясняло, что оккупанты своей атакой повредили пункт пропуска между Украиной и Румынией.

Россияне повредили пункт пропуска с Румынией

Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк уточнила, что россияне применили дроны-камикадзе типа "Шахед" для атаки по Одесской области в ночь на 26 сентября.

Атака была направлена на портовую и пограничную инфраструктуру Подунавья. В результате попадания там есть возгорание автотранспорта в зоне ожидания, есть информация о 2 пострадавших водителях, которым оказана медицинская помощь,

– рассказала Гуменюк.

По словам должностного лица:

россияне повредили пограничную инфраструктуру в международном пункте пропуска;

был очень серьезный риск для пассажиров автобуса, готовившегося для пересечения границы.

Однако спикер подчеркнул, что наши военные сработали мощно, уничтожив по меньшей мере 10 "Шахедов" врага над Одесской областью.

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