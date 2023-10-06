Детальніше про атаку "Шахедами" розповіла в ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, інформації щодо постраждалих внаслідок обстрілу дронами-камікадзе не надходило.

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Пожежу вдалося ліквідувати

На жаль, були влучання. Знову під ударом були прикордонна та припортова інфраструктура Подунав’я. Спалахнула пожежа, вона вже ліквідована. Горіли автівки вантажні, зерносховища, На щастя, цього разу інформації про постраждалих немає,

– зазначила Гуменюк.

Невдовзі Сили оборони півдня України зазначили, що з Криму окупанти запустили кілька груп "Шахедів" цієї ночі. Відомо, що 11 дронів-камікадзе вдалося збити на півдні: 3 на Одещині та 8 на Миколаївщині.

Використовуючи тактику складних маневрів, баражуючі снаряди кілька разів змінювали курс, вкотре йшли вздовж лінії державного кордону,

– зазначають у повідомленні.

Також додають, що функціонування поромної переправи тимчасово зупинене.

Що кажуть в ОВА про наслідки атаки

Глава ОВА Олег Кіпер зазначив, що впродовж трьох з половиною годин повітряна тривога тривала на Одещині. Причина: атака "Шахедами" регіону.

Він уточнив, що вкотре окупанти цілили по прикордонній і припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району. Пошкоджень зазнало зерносховище, загорілися 9 вантажівок.

Олег Кіпер підтвердив, що постраждалих немає. На місці працюють всі відповідні служби, а правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини росіян.

Що відомо про атаку дронами вночі