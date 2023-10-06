Наразі достеменно невідомо, яким буде вектор руху російсько-іранських ударних безпілотників. Тому варто прислухатися до сигналів повітряної тривоги, а також до повідомлень Повітряних сил, які розповідають про пересування "Шахедів". Усе це може зберегти життя від наслідків ворожої атаки – чи то влучань, чи падіння уламків.
До теми Знаємо тактику та справляємось: в ОК "Південь" розповіли, як протидіють нічним атакам дронів
Росіяни знову атакували Україну "Шахедами"
У Повітряних силах вказали, що окупанти здійснили пуски ударних БпЛА типу "Шахед" з району полігону Чауда у Криму. Оголошення повітряної тривоги в південних та східних областях нашої держави відбулося о 22:30 – 23:20.
Про зміну обстановки, напрямок руху, повідомимо додатково! Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
– попередили у Повітряних силах.
У Силах оборони Півдня України закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Мапа повітряних тривог в областях України станом на 00:15 6 жовтня / Зображення alerts.in.ua
Атака України "Шахедами" вночі 5 жовтня
- Росіяни ввечері 4 жовтня запустили безпілотники типу "Шахед" з анексованого Криму. Уже вночі 5 жовтня вибухи чули жителі Кропивницького та Миргорода. Як з'ясувалося, це була робота української ППО.
- Про вибухи також повідомляли й жителі Одеської області. В ОВА наголосили, що може працювати по ворожих об'єктах українська Протиповітряна оборона.
- Вже зранку того ж дня Генштаб ЗСУ зазначив, що нашим захисникам вдалося знищити 24 "Шахеди". Загальна кількість запущених безпілотників складала 29 одиниць.
- Однак внаслідок нічної атаки були також і влучання. Зокрема, у Кіровоградській області окупанти атакували об'єкт інфраструктури, там виникла пожежа.