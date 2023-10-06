Наразі достеменно невідомо, яким буде вектор руху російсько-іранських ударних безпілотників. Тому варто прислухатися до сигналів повітряної тривоги, а також до повідомлень Повітряних сил, які розповідають про пересування "Шахедів". Усе це може зберегти життя від наслідків ворожої атаки – чи то влучань, чи падіння уламків.

До теми Знаємо тактику та справляємось: в ОК "Південь" розповіли, як протидіють нічним атакам дронів

Росіяни знову атакували Україну "Шахедами"

У Повітряних силах вказали, що окупанти здійснили пуски ударних БпЛА типу "Шахед" з району полігону Чауда у Криму. Оголошення повітряної тривоги в південних та східних областях нашої держави відбулося о 22:30 – 23:20.

Про зміну обстановки, напрямок руху, повідомимо додатково! Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

– попередили у Повітряних силах.

У Силах оборони Півдня України закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.



Мапа повітряних тривог в областях України станом на 00:15 6 жовтня / Зображення alerts.in.ua

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Атака України "Шахедами" вночі 5 жовтня