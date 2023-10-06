В настоящее время неизвестно, каким будет вектор движения российско-иранских ударных беспилотников. Поэтому следует прислушиваться к сигналам воздушной тревоги, а также к сообщениям Воздушных сил, рассказывающих о передвижении "Шахедов". Все это может сохранить жизнь от последствий вражеской атаки – будь то попадания или падения обломков.

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Россияне снова атаковали Украину "Шахедами"

В Воздушных силах указали, что оккупанты совершили пуски ударных БПЛА типа "Шахед" из района полигона Чауда в Крыму. Объявление воздушной тревоги в южных и восточных областях нашего государства произошло в 22:30 – 23:20.

Об изменении обстановки, направлении движения, сообщим дополнительно! Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!
– предупредили в Воздушных силах.

В Силах обороны Юга Украины призывали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Атака Украины "Шахедами" ночью 5 октября