В настоящее время неизвестно, каким будет вектор движения российско-иранских ударных беспилотников. Поэтому следует прислушиваться к сигналам воздушной тревоги, а также к сообщениям Воздушных сил, рассказывающих о передвижении "Шахедов". Все это может сохранить жизнь от последствий вражеской атаки – будь то попадания или падения обломков.

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Россияне снова атаковали Украину "Шахедами"

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04:00 Отбой угрозы БПЛА.

03:47 Отбой в Житомирской области

03:45 Тревога отменена в большинстве областей. Еще "красные" на карте на этот момент Одесская область и Житомирская. Об угрозе для этих регионов Воздушные силы предупреждали отдельно.

02:24 В Воздушных силах предупредили о движении ударных БПЛА типа "Шахед" из Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района. Там призвали жителей района находиться в укрытиях.

02:02 В телеграм-канале Monitor отметили, что угроза "Шахедами" в Кировоградской области, в частности в городе Кропивницкий, Черкасской и Винницкой области, курсом на Север, а также в акватории Черного моря в направлении Юга Одесской области на Измаил – Рени.

01:58 Воздушные силы отметили, что наблюдается еще несколько групп ударных БПЛА типа "Шахед" из Черного моря в направлении Измаильского района. Там подчеркнули, что курс дронов-камикадзе может меняться. 01:55 Воздушная тревога звучала в Хмельницкой и Черновицкой областях. Там угроза атаки "Шахедами". 01:51 Воздушные силы предупредили о движении ударных БПЛА через Николаевскую область курсом в Кировоградскую и Черкасскую области; курсом на Юго-Запад в направлении Винницкой области и курсом на Северо-восток в направлении Полтавской области. 01:18 Воздушные силы призвали жителей Черкасс и Кропивницкого направляться в укрытие. 01:17 Воздушная тревога звучала в Винницкой и Черкасской областях. Все из-за движения российско-иранских беспилотников типа "Шахед". 00:46 Воздушные силы призывали жителей Кропивницкого находиться в укрытиях.

00:28 В Воздушных силах предупредили жителей Одесской области, что "Шахеды" улетают в их направлении.

00:02 Воздушные Силы призывали жителей Николаева находиться в укрытиях.

00:00 В Воздушных силах рассказали, что несколько групп "Шахедов" улетают в разных направлениях. В частности, одна группа БПЛА курсом на Север в Одесскую и Николаевскую области; другая группа в Запорожской, Донецкой и Харьковской области; а третья – в Кировоградскую область.

В Воздушных силах указали, что оккупанты совершили пуски ударных БПЛА типа "Шахед" из района полигона Чауда в Крыму. Объявление воздушной тревоги в южных и восточных областях нашего государства произошло в 22:30 – 23:20.

Об изменении обстановки, направлении движения, сообщим дополнительно! Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

– предупредили в Воздушных силах.

В Силах обороны Юга Украины призывали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Атака Украины "Шахедами" ночью 5 октября