В настоящее время неизвестно, каким будет вектор движения российско-иранских ударных беспилотников. Поэтому следует прислушиваться к сигналам воздушной тревоги, а также к сообщениям Воздушных сил, рассказывающих о передвижении "Шахедов". Все это может сохранить жизнь от последствий вражеской атаки – будь то попадания или падения обломков.
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Россияне снова атаковали Украину "Шахедами"
В Воздушных силах указали, что оккупанты совершили пуски ударных БПЛА типа "Шахед" из района полигона Чауда в Крыму. Объявление воздушной тревоги в южных и восточных областях нашего государства произошло в 22:30 – 23:20.
Об изменении обстановки, направлении движения, сообщим дополнительно! Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!
– предупредили в Воздушных силах.
В Силах обороны Юга Украины призывали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Атака Украины "Шахедами" ночью 5 октября
- Россияне вечером 4 октября запустили беспилотники типа "Шахед" из аннексированного Крыма. Уже ночью 5 октября взрывы слышали жители Кропивницкого и Миргорода. Как выяснилось, это была работа украинского ПВО.
- О взрывах также сообщали и жители Одесской области. В ОВА подчеркнули, что может работать по вражеским объектам украинская Противовоздушная оборона.
- Уже с утра в тот же день Генштаб ВСУ отметил, что нашим защитникам удалось уничтожить 24 "Шахеда". Общее количество запущенных беспилотников составляло 29 единиц.
- Однако в результате ночной атаки были также и попадания. В частности, в Кировоградской области оккупанты атаковали объект инфраструктуры, там возник пожар.