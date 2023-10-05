В частности, оккупанты попали в объект инфраструктуры, расположенный в области. Сейчас на месте прилета работают экстренные службы.
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Что известно о последствиях попадания в Кировоградской области
Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович рассказал, что этой ночью российский агрессор атаковал область дронами. В регионе также работала украинская противовоздушная оборона.
Сбито 9 беспилотников. Однако есть и попадание в объект инфраструктуры. Обошлось без погибших и травмированных,
– сказал он.
Райкович также подчеркнул, что все соответствующие службы привлечены для ликвидации пожара. По предварительным данным, гражданская инфраструктура Кировоградской области повреждений не получила.
Напоследок он поблагодарил наши Вооруженные Силы за то, что мы живы. Райкович отметил, что вместе наш народ силен, а Украина обязательно одержит победу.
Сколько "Шахедов" запустили оккупанты по Украине
- Воздушные силы ВСУ вечером 4 октября рассказали, что россияне запустили ударные беспилотные летательные аппараты типа "Шахед" из Крыма. В частности, там предупредили о высокой вероятности атаки наших областей ночью.
- Впоследствии стало известно, что взрывы слышали жители Кропивницкого и Миргорода. По предварительным данным, это была работа украинской противовоздушной обороны.
- Взрывы также слышали и жители Одесской области. В ОВА отметили, что может работать по вражеским объектам украинская ПВО, поэтому призвали граждан не снимать ничего и не выставлять в социальные сети.
- В Генштабе ВСУ рассказали, что нашим защитникам за ночь удалось уничтожить 24 "Шахеда", которые пустили по нашему государству оккупанты. Общее количество запущенных беспилотников составляло 29 единиц.
- До этого спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что предварительно 24 "Шахеда" уничтожили в зоне ответственности командования. Она отмечала, что россияне снова пытались атаковать южные и юго-восточные регионы нашего государства.