Важно не игнорировать сигнал воздушной тревоги, если ее объявят. Ведь в результате вражеских атак часто гибнут и получают ранения именно гражданские.
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Россияне запустили дроны
В 21:11 в Воздушных силах ВСУ сообщили о запуске вражеских дронов-камикадзе.
Внимание! Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда (Крым) в направлении южных областей,
– говорится в сообщении.
В ПС добавили, что из-за угрозы применения "Шахедов", вероятно, будут объявлять воздушную тревогу.
"Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА. В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!" – отметили в Воздушных силах.
В 22:00 глава Херсонской ОВА Александр Прокудин призвал местных находиться в укрытиях.
"Внимание! Херсонская область – угроза применения ударных БпЛА! Находитесь в безопасных местах!" – подчеркнул Прокудин.
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Ночная атака "Шахедами" 3 октября: главное
- Около 00:30 3 октября в ряде областей Украины начали раздаваться сирены воздушной тревоги. В Воздушных силах сообщили, что существует угроза атаки дронами-камикадзе "Шахед". Кроме того, враг совершил пуск ракеты "Искандер-К".
- Утром в Воздушных силах сообщили, что удалось уничтожить ВСУ. В общей сложности зафиксировали запуск 31 "Шахеда" и 1 ракеты "Искандер-К". Украинские защитники сбили ее и еще 29 ударных БПЛА.
- Над Днепропетровщиной приземлили 13 дронов-камикадзе и "Искандер-К". К сожалению, от падения обломков в Днепре загорелись частное предприятие, гараж и автомобиль. Огонь удалось оперативно ликвидировать.
- Также обломки от "Шахедов" упали на территории промышленного предприятия в Павлограде. Туда же было попадание БПЛА. На месте возник пожар, который до утра потушили. На месте было зафиксировано разрушение производственных объектов. К счастью, обошлось без пострадавших.