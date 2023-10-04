Важно не игнорировать сигнал воздушной тревоги, если ее объявят. Ведь в результате вражеских атак часто гибнут и получают ранения именно гражданские.

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Россияне запустили дроны

В 21:11 в Воздушных силах ВСУ сообщили о запуске вражеских дронов-камикадзе.

Внимание! Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда (Крым) в направлении южных областей,

– говорится в сообщении.

В ПС добавили, что из-за угрозы применения "Шахедов", вероятно, будут объявлять воздушную тревогу.

"Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА. В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!" – отметили в Воздушных силах.

В 22:00 глава Херсонской ОВА Александр Прокудин призвал местных находиться в укрытиях.

"Внимание! Херсонская область – угроза применения ударных БпЛА! Находитесь в безопасных местах!" – подчеркнул Прокудин.

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