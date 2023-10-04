Важливо не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, якщо її оголосять. Адже внаслідок ворожих атак часто гинуть та зазнають поранень саме цивільні.

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Росіяни запустили дрони

О 21:11 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про запуск ворожих дронів-камікадзе.

Увага! Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) у напрямку південних областей,

– мовиться у повідомленні.

У ПС додали, що через загрозу застосування "Шахедів", ймовірно, оголошуватимуть повітряну тривогу.

"Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА. У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!" – наголосили у Повітряних силах.

О 22:00 очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін закликав місцевих перебувати в укриттях.

"Увага! Херсонська область – загроза застосування ударних БпЛА! Перебувайте у безпечних місцях!" – наголосив Прокудін.

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