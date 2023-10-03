Упродовж ночі проти 3 жовтня російські військові атакували Дніпропетровську область. Відомо, що в небі над регіоном вдалося збити понад десяток безпілотників, а також одну крилату ракету.

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Що відомо про атаку

13 безпілотників та крилата ракета. Стільки ворожого залізяччя в небі над областю знищили цієї ночі захисники з ПвК "Схід" та інших складових Сил оборони,

– зазначив глава ОВА Сергій Лисак.

Відомо, що спалахнуло приватне підприємство, гараж і авто у Дніпрі внаслідок падіння уламків. Вогнеборці оперативно ліквідували займання.

Крім того, уламки дронів впали на територію промислового підприємства у Павлограді. Там же був приліт. Внаслідок цього спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. Відомо про руйнування виробничих об'єктів.



Наслідки нічної атаки по Дніпропетровській області / Фото з телеграма Лисака



Наслідки нічної атаки по Дніпропетровській області / Фото з телеграма Лисака

За словами глави ОВА, окупанти продовжили тероризувати Нікопольщину. З важкої артилерії вони били по Мирівській громаді. Відомо про пошкодження 2 приватних будинків і господарської споруди. Про постраждалих інформація не надходила.

Крім того, один з підрозділів Військово-морських сил на Півдні знищив один "Шахед". А глава Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що у небі над регіоном збили ще 16 дронів-камікадзе.

Звернімо увагу, що у вересні ворог запустив рекордну кількість дронів-камікадзе. Бували ночі, коли не летіло жодного "Шахеда", а бували такі, коли десятками атакували Україну.

Скільки "Шахедів" запустив ворог у вересні