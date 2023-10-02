Росія не відчуває браку "Шахедів" та методично використовує їх для масованих ударів. Зокрема, у вересні зафіксовано пуски рекордної кількості іранських дронів.

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У вересні Росія запустила понад 500 "Шахедів"

У червні ворог випустив 197 дронів, у липні – 246, у серпні – 167. А за вересень – 503 одиниці. Це значно більше за попередній найвищий показник травня, коли Росія використала 413 "Шахедів". У вересні нашим захисникам вдалось збити 396 одиниць, а середня частка знищених цілей складає насправді доволі високий показник у 78,7%.



Інфографіка збитих дронів за вересень 2023 року / Інфографіка Defence-ua

Максимальна пауза між ударами складала лише два дні. Два рази на місяць ворог запустив однакову кількість ударних БпЛА – по 44 одиниці. У цих випадках ефективність роботи української системи протиповітряної оборони склала 73 – 77%. Коли ворог запускає менше ніж 20 "Шахедів" ППО демонструє майже 100% ефективність.

Ударні безпілотники переважатимуть в атаках

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в етері телемарафону також підтвердив інформацію про рекордну кількість запущених дронів-камікадзе у вересні. За його словами, загроза ударів БпЛА може зростати, тому Україні потрібно більше засобів, які можна раціонально використовувати проти цих дронів.

Є всі ознаки того, що будуть саме ударні безпілотники більше домінувати в атаках. Тому і нам потрібно робити висновки та готуватися до цього,

– сказав Ігнат.

Він наголосив, що Україні потрібно посилювати засоби ППО. За його словами, про це постійно ведуться переговори із західними партнерами.

Робота ППО залежить від кількох факторів

Успішність роботи сил протиповітряної оборони залежить також від районів куди цілив ворог, маршрутів польоту й концентрації засобів ППО. Також ворог активно користується перенесенням вектора ударів. Наприклад, після масштабних атак по Одеські області, змістив напрям на Хмельницьку та Вінницьку області, а під час атаки вночі 1 жовтня бив по Черкащині. У результаті – з 30 "Шахедів" збито лише 16 – 53%.

Скільки коштують атаки по Україні

Водночас попри таку масованість важливу роль відіграє те, що дрони для ворога відносно дешеві. Звісно, ціна, за якою Росія закуповує іранські "Шахеди" невідома, але їх собівартість оцінюють від 20 до 40 тисяч доларів. У цьому випадку атаки по Україні у вересні умовно обійшлась Кремлю від 10 – 20 мільйонів доларів, якби він їх отримував за собівартістю.

Якщо ж умовно навіть підняти закупівельну ціну безпілотника для до 100 тисяч доларів за один дрон, то мовиться про 50 мільйонів доларів на таку кількість засобів далекобійного ураження.

Якщо, теоретично уявити, що на кожний іранський "Шахед" витрачалась одна ракета для NASAMS, це у вересні коштувало б від 654 мільйонів доларів.

Росія використовує дрони-камікадзе проти України