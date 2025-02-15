Насамперед Келлог наголосив, що порушувати режим тиші – це не "ок". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ у Мюнхені спецпредставника Трампа.

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Немає бажання, то нічого не буде, – Келлог

На думку спецпредставника США, у даному питанні проблема лише у бажанні сторін.

"Я буду з вами щирий. Я не говорю від імені президента США… Реакції Трампа надзвичайно швидкі та потужні... Не "ок" порушувати припинення вогню. Але все питання в умовах – якщо немає бажання, то нічого не буде. І це припинення вогню нічого не означатиме", – сказав Келлог.

Він додав, що для подальшого утримання "стабільних умов безпеки" потрібно визначити, що це таке, і неважливо, що буде далі.

Зупинка вогню, що треба зробити? Треба визначити термін, коли ми встановлюємо, що таке стабільні умови безпеки. Треба спочатку досягти зупинки вогню, і неважливо, що далі буде,

– заявив спецпредставник Трампа.

Він також наголосив, що рішення про припинення вогню має ухвалити як Росія, так і Україна.