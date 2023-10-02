Россия не испытывает недостатка в "Шахедах" и методически использует их для массированных ударов. В частности, в сентябре зафиксированы пуски рекордного количества иранских дронов.

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В сентябре Россия выпустила более 500 "Шахедов"

В июне враг выпустил 197 дронов, в июле – 246, в августе – 167. А за сентябрь – 503 единицы. Это значительно больше предыдущего самого высокого показателя мая, когда Россия использовала 413 "Шахедов". В сентябре нашим защитникам удалось сбить 396 единиц, а средняя доля уничтоженных целей составляет достаточно высокий показатель в 78,7%.



Инфографика сбитых дронов за сентябрь 2023 года / Инфографика Defence-ua

Максимальная пауза между ударами составляла всего два дня. Два раза в месяц враг запустил одинаковое количество ударных БПЛА – по 44 единицы. В этих случаях эффективность работы украинской системы противовоздушной обороны составила 73-77%. Когда враг запускает менее 20 "Шахедов" ПВО демонстрирует почти 100% эффективность.

Ударные беспилотники будут преобладать в атаках

Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона также подтвердил информацию о рекордном количестве запущенных дронов-камикадзе в сентябре. По его словам, угроза ударов БПЛА может расти, поэтому Украине нужно больше средств, которые можно рационально использовать против этих дронов.

Есть все признаки того, что именно ударные беспилотники будут больше доминировать в атаках. Поэтому и нам нужно делать выводы и готовиться к этому,

– сказал Игнат.

Он подчеркнул, что Украине нужно усиливать средства ПВО. По его словам, об этом ведутся переговоры с западными партнерами.

Работа ПВО зависит от нескольких факторов

Успешность работы сил противовоздушной обороны зависит также от районов, куда целился враг, маршруты полета и концентрация средств ПВО. Также враг активно пользуется переносом векторов ударов. К примеру, после масштабных атак по Одесской области, сместил направление на Хмельницкую и Винницкую области, а во время атаки ночью 1 октября бил по Черкасчине. В результате – из 30 "Шахедов" сбито только 16 – 53%.

Сколько стоят атаки по Украине

В то же время, несмотря на такую массированность, важную роль играет то, что дроны для врага относительно дешевые. Конечно, цена, по которой Россия закупает иранские "Шахеды", неизвестна, но их себестоимость оценивают от 20 до 40 тысяч долларов. В этом случае атаки по Украине в сентябре условно обошлись Кремлю от 10-20 миллионов долларов, если бы он их получал по себестоимости.

Если же условно даже поднять закупочную цену беспилотника до 100 тысяч долларов за один дрон, то говорится о 50 миллионах долларов на такое количество средств дальнобойного поражения.

Если теоретически представить, что на каждый иранский "Шахед" тратилась одна ракета для NASAMS, это в сентябре стоило бы от 654 миллионов долларов.

Россия использует дроны-камикадзе против Украины