В Воздушных силах рассказали, что во время этой атаки враг запускал "Шахеды" только с одного направления. Однако воздушных целей было много.
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Все дроны-камикадзе летели из оккупированного Крыма
В ночь на 30 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину российские захватчики выпустили ударные БпЛА типа "Шахед" с южного направления – цели были выпущены из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
В общей сложности этой ночью было зафиксировано около 40 "Шахедов" – нашим защитникам удалось сбить 30 из них.
Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 30 "Шахедов" в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей,
– сообщили в Воздушных силах.
Что известно о ночной атаке
- Россия вечером 29 сентября выпустила по Украине несколько групп "Шахедов", в некоторых регионах раздавались взрывы. Утром 30 сентября спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что основной целью россиян было Подунавье, а именно припортовая инфраструктура этого направления.
- Однако этой ночью дроны маневрировали и пытались обойти систему ПВО, чтобы войти не только в южные, но и в центральные регионы Украины, и им это даже удалось. Оккупанты попали в объект инфраструктуры Калиновской общины в Винницкой области, на месте попадания вспыхнул пожар.
- Силы обороны юга Украины сообщили, что силы и средства ПВО больше всего "Шахедов" сбили именно над Винницкой областью – аж 20 воздушных целей. Также 6 дронов были сбиты в Одесской области и еще 4 – в Николаевской области.
- Из-за ночного обстрела "Укрзализницы" пришлось задержать много поездов. Однако сейчас движение всех поездов уже возобновлено.