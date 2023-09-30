В Воздушных силах рассказали, что во время этой атаки враг запускал "Шахеды" только с одного направления. Однако воздушных целей было много.

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Все дроны-камикадзе летели из оккупированного Крыма

В ночь на 30 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину российские захватчики выпустили ударные БпЛА типа "Шахед" с южного направления – цели были выпущены из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

В общей сложности этой ночью было зафиксировано около 40 "Шахедов" – нашим защитникам удалось сбить 30 из них.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 30 "Шахедов" в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей,

– сообщили в Воздушных силах.

Что известно о ночной атаке